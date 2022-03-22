بالأسعار الجديدة| عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الاسبوع .. تفاصيل

الملايين على كثرتها في عالم كرة القدم، لا زالت لم تكافئ النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بما يستحقه نظير خدماته وجهوده مع فريقه في الدوري الإنجليزي وبطولة دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح الذي يتقاضى 200 ألف جنيه استرليني اسبوعيًا، بات على مقربة من مغادرة نادي ليفربول الذي يماطل في تجديد اللاعب ويرفض مساواته بغيره ممن هم أقل مردودًا في المسابقة أمثال كيفن ديبروين، ورونالدو، وسانشو، ولوكاكو وغيرهم.

رواتب لاعبي الدوري الإنجليزي أسبوعيًا

وتتفوق رواتب لاعبي الدوري الإنجليزي أسبوعيًا، على النجم المصري محمد صلاح الذي يتقاضى أقل من نصف راتب رونالدو، ونصف راتب ديبروين ويقل كثيرًا عن سانشو ولوكاكو ودي خيا.

وجاءت رواتب لاعبي الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو يتقاضى 510 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا مع مانشستر يونايتد.

2- البلجيكي كيفن دي بروين يتقاضى 400 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا مع مانشستر سيتي.

3- حارس مرمى مانشستر يونايتد دافيد دي خيا يتقاضى 375 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا.

4- الإنجليزي جايدن سانشو يتقاضى 350 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا من مانشستر يونايتد.

5- الفرنسي رافاييل فاران يتقاضى 340 ألف جنيه أسترليني من مانشستر يونايتد.

6- المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو يتقاضى 325 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا من تشلسي.

صلاح في المرتبة الـ 15

ويحتل محمد صلاح المرتبة الـ 15 من حيث الاعلى أجرًا، بينما يحتل المرتبة الأولى من حيث الأعلى مردودًا برصيد 20 هدفًا انفرد بها بلقب الهداف.

ويسبق محمد صلاح في ترتيب الأعلى أجرًا كل من، البرتغالي كريستيانو رونالدو، البلجيكي كيفن دي بروين، الإسباني حارس مرمى مانشستر يونايتد دافيد دي خيا، الإنجليزي جايدن سانشو، المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، نجما مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي، رحيم ستيرلنغ وجاك غريلش، نجما المنتخب الفرنسي نغولو كانتي وبول بوغبا، المهاجم الألماني تيمو فيرنر، مهاجم مانشستر يونايتد إدينسون كافاني، مدافع مانشستر سيتي جون ستونز، مدافع ليفربول فان دايك.

عرض الـ 13 مليون جنيه لـ صلاح

وتسعى كبرى الأندية في اوروبا لضم النجم المصري الذي يقدم مستويات خيالية في الدوري الإنجليزي ويحتل صدارة ترتيب الهدافين بـ 20 هدف.

وترغب إدارة برشلونة في استقدام محمد صلاح، حيث قالت صحيفة ميرور إن برشلونة على استعداد لدفع ما يقرب من 60 مليون جنيه إسترليني، في المقابل يرغب ليفربول في الحصول على 84 مليون جنيه إسترليني.

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وفي نفس السياق قالت الصحيفة إن العملاق الباريسي باريس سان جيرمان لن يواجه أي مشكلة حول تلبية طلبات محمد صلاح من حيث راتبه الأسبوعي.

ووفقًا لما اعلنته صحيفة لوموند فإن محمد صلاح أمام فرصة تاريخية ليصبح اللاعب الأعلى أجرًا والأغلى في العالم.

وأعلنت صحيفة لوموند أن إدارة نادي باريس سان جيرمان اجتمعت برامي عباس وكيل محمد صلاح، وتم عرض راتب أسبوعي بقيمة 630 ألف يورو.

وبحساب فارق سعر الصرف بالجنيه المصري بعد قرارات البنك المركزي المصري، أمس الإثنين، يبلغ راتب صلاح الأسبوعي إذا وافق على عرض العملاق الباريسي حوال 12 مليون و839 ألف و400 جنيه مصري، أي ما يعادل بالتقريب 13 مليون جنيه في الاسبوع.

وإذا وافق محمد صلاح على عرض باريس سان جيرمان سيصبح اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم.

متى ينتهي عقد محمد صلاح ؟

آخر تمديد للتعاقد مع محمد صلاح، منح لنادي ليفربول الاستفادة من خدمات اللاعب حتى عام 2023 نظير راتب أسبوعي قدره 200 ألف جنيه استرليني، ليصبح حينها الأعلى أجرًا في الفريق، بعد فان دايك.

ومع اقتراب نهاية عقد محمد صلاح مع ليفربول، تتمنى كبرى الأندية في أوروبا وعلى رأسها ريال مدريد وباريس سان جيرمان الظفر بخدمات الجناح المصري الذي أصبح من أفضل 3 لاعبين عالميًا في الوقت الحالي.