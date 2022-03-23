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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

اليوم .. انطلاق الملتقى العلمي الرابع لقسم تكنولوجيا التعليم بنوعية عين شمس

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

ينظم قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، الملتقى العلمي الرابع للقسم بعنوان "المؤسسات التعليمية الذكية فى ضوء رؤية مصر 2030".

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، و الدكتور محمد ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور أسامة السيد عميد الكلية ورئيس الملتقى ، وإشراف الدكتور مصطفى قدرى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  ونائب رئيس الملتقى ، والدكتورة صفاء سيد محمود رئيس قسم تكنولوجيا التعليم بالكلية  ومقرر الملتقى  وذلك فى الفترة 23-24 من مارس الجارى  بقاعة مركز تكنولوجيا  المعلومات بالحرم الجامعى .

وأوضح الدكتور أسامة السيد أن الملتقى يهدف إلى تحديد ملامح المؤسسات التعليمية ودورها فى ضوء رؤية مصر 2030 ، وذلك من خلال مناقشة عدد من المحاور كالتسرب الإلكترونى، والميتافيرس والتنمر الإلكترونى ،وتكنولوجيا التعليم واقتصادها وتغير دورها فى الثورة الصناعية الخامسة والفجوة الرقمية ، وكذلك التقنيات الحديثة وتطور التعليم الإلكترونى بعد جائحة كورونا وتوجيه النظر نحو التعليم والتدريب كقضية أمن قومى، ووضع حلول إبداعية واقعية لتلك الإشكاليات.

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فى إطار سلسلة الفعاليات التى تنظمها جامعة عين شمس لرفع الوعي المجتمعي تجاه ذوى الإعاقة ،نظم مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة بجامعة عين شمس ، صباح اليوم ، دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليتى الآداب والحقوق ، وذلك تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ورنا الهلالى مدير المركز ، حاضر بالندوة مروة مندى المدرس بقسم علم النفس.

أوضحت رنا الهلالى أن الدورة التدريبية تأتى في إطار سلسلة من الندوات التوعوية التي ينظمها المركز  ، حيث سيتم تقديم الدورات لباقي كليات الجامعة ضمن خطة متكاملة لتوعية الموظفين وأعضاء هيئة التدريس لدمج الطلاب ذوي الإعاقة داخل المجتمع لتقديم خريج ذو جدارة ،وتحقيق مجتمع دامج بلا حواجز .

ويحاضر في الدورة القادمة التي ستعقد الأسبوع القادم ، د. مصطفي الشاهد المدرس بكلية الطب والذى أوضح أن الندوات تهدف إلى توعية السادة أعضاء هيئة التدريس بالإعاقة وكيفية تقديم الدعم للطلاب ذوي الإعاقات المختلفة وتقديم الخدمات التعليمية لهم  ليصلوا لذات الخدمات التعليمية المماثلة لأقرانهم .

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