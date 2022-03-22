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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الشركة العربية للمستلزمات الطبية عن السرنجات ذاتية التعطيل: تمنع انتشار الأوبئة

الهيئة العربية للتصنيع
الهيئة العربية للتصنيع

 كشف أيمن موسى رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأفريقية للمستلزمات الطبية،  تفاصيل توقيع عقد إنشاء ونقل تكنولوجيا تصنيع السرنجات الآمنة ذاتية التعطيل .

وقال أيمن موسى في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار "،  : يتم العمل على توطين التكنولوجيات الطبية  في مصر".


وأضاف أيمن موسى :" تصنيع السرنجات ذاتية التعطيل   يستهدف  منع انتشار نقل وانتشار الاوبئة  عن طريق إعادة الاستخدام وتداول  السرنجات بعد استخدامها ".

وتابع أيمن موسى :"  بعد استخداما السرنجات ذاتية التعطيل  يدخل سن السرنجة داخل السرنجة  وبالتالي يكون آمنا  عندما يتم نقل النفايات الطبية  التي تحتوي على السرنجات ".

وأكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لنقل وتوطين التكنولوجيا بالشراكة مع الخبرات العالمية المتخصصة وزيادة نسب المكون المحلي بالصناعات الطبية، مؤكدا تطلع العربية للتصنيع لزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية  وخفض الواردات وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير من السرنجات الآمنة ذاتية التعطيل وكافة الصناعات والمستلزمات الطبية.

جاء هذا خلال توقيع عقد إنشاء ونقل تكنولوجيا تصنيع السرنجات الآمنة ذاتية التعطيل بالتعاون بين الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية التابعة للعربية للتصنيع , وشركة جو ورلد  فارما ""Go World Pharma الإيرلندية .

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف توطين تكنولوجيا تصنيع السرنجات الآمنة ذاتية التعطيل من خلال انشاء مصنع السرنجات أحد مصانع الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية , كأول مصنع في مصر يوفر وينتج تكنولوجيا سحب السن لداخل السرنجة لمنع إعادة الإستخدام والحماية من السنون الحادة اثناء التداول بعد الإستخدام, موضحا أن هذا يأتي توافقا مع قرار وزارة الصحة بوقف استخدام السرنجات العادية واستبدالها بالسرنجات الآمنة في جميع الجهات الحكومية لمكافحة إنتشار الأمراض والفيروسات , خاصة الإلتهاب الكبدي الوبائي.

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