خيانة آن فرانك.. دار نشر هولندية تسحب كتابا مثيرا للجدل من الأسواق

سحبت دار نشر "آمبو آنثوس" الهولندية كتابها الصادر حديثًا "خيانة آن فرانك.. تحقيق في قضية لم تُحل" من الأسواق بعد تعرضه لانتقادات حادة من عدة أطراف.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، تزعم مؤلفة الكتاب الكندية روزماري سوليفان، المصنفة مؤلفاتها ضمن الأكثر مبيعًا، أن كاتب العدل اليهودي أرنولد فان دين بيرج قد خان كاتبة اليوميات اليهودية الهولندية المراهقة آن فرانك وأسرتها، وباح بمكان مخبأهم لسلطات الاحتلال النازي إبان الحرب العالمية الثانية.

وقوبل الكتاب بانتقادات حادة من جمعيات يهودية ومؤرخين وباحثين مستقلين، فندوا استنتاجات فريق تحقيقات بقيادة عميل متقاعد بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، والتي جمعتها سوليفان في الكتاب، ودحضوا صحتها.

وطالب اتحاد الجاليات اليهودية الوطنية في أوروبا، الشهر الماضي، دار نشر "هاربر كولينز" الأمريكية بسحب النسخ الإنجليزية للكتاب من الأسواق، متهمة إياه بالإساءة لذكرى آن فرانك والناجين من المحرقة النازية "الهولوكوست".

وأصدر فريق من خبراء ومؤرخي الحرب العالمية الثانية، أمس الثلاثاء، تقريرًا يدحض الاستنتاجات الواردة بالكتاب ويؤكد أنها لا تصمد أمام أي تدقيق مهني.

وأعلنت دار نشر "آمبو آنثوس" أنه بناء على استنتاجات فريق خبراء الحرب العالمية الثانية، فقد تقرر سحب نسخ الكتاب من الأسواق على الفور، داعية جميع المكتبات التي تعرضه للبيع إلى إعادته للدار.

وتدور يوميات كاتبة المذكرات آن فرانك حول وقائع حياتها مع أسرتها اليهودية المكونة من 7 أفراد آخرين، والذين اختباوا من القوات النازية في ملحق سري فوق مستودع بأمستردام لمدة عامين، قبل أن تكتشف القوات النازية مخبأهم وتعتقلهم جميعًا، وتوفيت آن فرانك في معسكر الاعتقال بيرجن بيلسن في سن 15 عامًا.