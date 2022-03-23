عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوزراء: التقدم بطلب لصندوق النقد لبدء مشاورات برنامج جديد لمساندة الإصلاح الاقتصادي

المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد

يتعرض الاقتصاد العالمي،  خاصة الاقتصادات الناشئة في الوقت الحالي لصدمات خارجية متزامنة، متمثلة في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، وارتفاع تكلفة التمويل في ضوء قيام العديد من البنوك المركزية العالمية بزيادة أسعار الفائدة لديها لكبح جماح التضخم المتزايد.

بالإضافة الى التداعيات الاقتصادية السلبية الكبيرة للأزمة الروسية الأوكرانية، والتي ساهمت في وجود مزيد من الارتفاعات فى أسعار الطاقة، والسلع الغذائية والمعادن، وكذلك تزايد حالة عدم اليقين والذعر من قبل المستثمرين، مما أدى الى تراجع وتخارج استثماراتهم من العديد من الدول الناشئة.

صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ مختلف السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، والعمل على توافر السلع الأساسية للمواطنين.

بالإضافة إلى الإعلان عن، وكذا تنفيذ، حزمة مالية متكاملة من التدابير والإجراءات التي تستهدف تقديم المساندة الكافية للقطاعات الاقتصادية، والفئات الأكثر تأثرا بالصدمات الخارجية المتزامنة وستعمل كل الجهات بالدولة على ضمان توافر مستلزمات الإنتاج، واستمرار تقديم أوجه المساندة لقطاعات الصناعة والزراعة والأنشطة التصديرية.

وأضاف "سعد": "بالتوازي مع هذا، تستهدف الحكومة المصرية، خلال هذه المرحلة، استمرار جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية لضمان الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي القوى والمتوازن والمستدام، وبما يضمن تحقيق التنمية الشاملة بمصر، مع استهداف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في كافة أوجه الأنشطة الاقتصادية".

وتابع: "ولتحقيق ذلك فإن الدولة المصرية ومؤسساتها مستمرة في التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية، لضمان اتساق السياسات والإصلاحات المتبعة مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ومن بين تلك الجهات صندوق النقد الدولى، والذي كانت السلطات المصرية على تواصل وتشاور معه وبصورة منتظمة منذ انتهاء البرنامج السابق معه بنجاح، بهدف الوصول إلى اتفاق جديد بشأن برنامج للدعم والمشورة الفنية للسياسات الاقتصادية والمالية المتبعة".

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء: فى ضوء التطورات الراهنة فقد تقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد، يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وقد يتضمن البرنامج تمويلا إضافيا لصالح مصر.

لمتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء مجلس الوزراء صندوق النقد الدولى صندوق النقد الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الوزراء: التقدم بطلب لصندوق النقد لبدء مشاورات برنامج جديد لمساندة الإصلاح الاقتصادي

أمطار ونشاط للرياح .. الأرصاد : طقس الغد قارس ليلًا بجميع الأنحاء

القباج: الرئيس السيسي وافق على إدراج 450 ألف أسرة بتكافل وكرامة|فيديو

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للفريق عبدرب النبى حافظ والفريق فخرى عبدالمنعم خليل

حقيقة طردها من البيت.. محامية سيد رجب ترد على طليقته الأمريكية

السيسي: تابعت انتحار فتاتين بسبب صور مفبركة.. وأرواح الأبرياء في رقبتنا

الصحة العالمية: لدينا قلق كبير بشأن السلامة النووية والكيميائية في أوكرانيا

ترشيحاتنا

متحدث الحكومة يشكر أحمد موسى: نبض الشارع المصري

الحكومة: مشاورات مع النقد الدولي بخصوص برنامج جديد

وصل أمانة على بياض|خبير معلومات: احذروا تطبيقات على الموبايل تفرض أموالًا ..فيديو

تجوز ولا تجوز.. الإفتاء تكشف عن 17 حكما في نهار رمضان.. صور

تراجع طفيف| سعر الدولار فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23-3-2022

لسوء الأحوال الجوية.. محافظ الإسكندرية: استمرار تعطيل الدراسة غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للأثرياء فقط.. جاكوزي وملعب جولف ومهبط مروحيات داخل أطول سيارة في العالم

بعد تكريمها من الرئيس.. فريدة فهمي مسيرة فنانة استعراضية محفورة بتاريخ الفن

أبطال مسلسل نتفليكس Bridgerton يحتفلون بالعرض الخاص لموسمه الثاني | شاهد

المخرج محمد دياب مع أبطال مسلسل Moon Knight في عرضه الخاص بهوليوود.. صور

فيديو

عملة مجرمة.. تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء .. فيديو جراف

حلا شيحة تحسم جدل خلعها الحجاب..وتطورات صحة طارق الشيخ.. فيديو

قبّل يد سيدة 4 مرات.. مشاهد إنسانية للرئيس في تكريم الأم المثالية|"فيديوجراف"

أفضل طرق الاستثمار.. روشتة خاصة من خبراء الاقتصاد.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

اﻟﻤﺰﻳﺪ