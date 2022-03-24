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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قطاع واعد.. غرفة صناعة الملابس: صادراتنا وصلت إلى 2 مليار دولار

صدى البلد


قال محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات، إن قطاع الغزل والنسيج يمثل 7% من الناتج القومي الصناعي في مصر، متابعا: الغزل والنسيج وصناعة الملابس من أهم السلع التي تحتاجها كل الأسر المصرية.

 

وأضاف "محمد عبد السلام" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، صناعة الملابس والغزل والنسيج قطاع مهم وواعد، لكونه قادر على زيادة صادرته بشكل واضح من سنة لأخرى، متابعا: صادرتنا وصلت العام الماضي إلى 2 مليار دولار، ونستهدف تحقيق أكثر من ذلك.

 

وأوضح أن مصر تحتاج سنويا إلى مليون طن من البذور القطنية، متابعا: الدولة المصرية تستورد 60% من بذور الاقطان وهذا يمثل عبء على الدولة.

 

واسترسل: "نعمل حاليا على دمج الشركات لخدمة الصناعة المصرية في إطار خطة التطوير وبناء المصانع الجديدة واستيراد أحدث الماكينات".

 

وأشار إلى أن الطلب العالمي على المنتجات المصرية بدأ في الارتفاع بشكل واضح.

غرفة صناعة الملابس اتحاد الصناعات قطاع الغزل والنسيج صناعة الملابس اخبار التوك شو

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