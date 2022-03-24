توقف إنتاج شيفروليه كورفيت بسبب نقص إمدادات قطع الغيار

أعلنت إدارة "جنرال موتورز" عن توقف إنتاج شيفروليه كورفيت مرة أخرى في منشأة بولينج جرين بولاية كنتاكي بسبب نقص الإمدادات الخاصة بقطع الغيار.

لم تحدد "شيفروليه" على وجه التحديد العناصر الناقصة وإذا كانت أشباه موصلات أو مواد خام أخرى، ولكن أكد متحدث باسم "شيفروليه" لمجلة "أوتوموتيف" المتخصصة في أخبار النقل والسيارات أن الإعلاق والتوقف هذه المرة ليس مرتبطا بنقص أشباه الموصلات.

بينما قدمت إدارة شيفروليه البيان التالي حول الوضع إلى موقع Motor1.com:

نظرًا لقيود إنتاجية مؤقتة نواجهها، فإن مصنع تجميه باولينج جرين سيعلق خطوط الإنتاج هذا الأسبوع بدءا من 21 مارس، في كل من الورديتين الأولى والثانية. تعمل سلاسل التوريد والتصنيع والهندسة لدينا عن كثب مع الموردين لتخفيف حدة وشدة التأثيرات على عملية الإنتاج ونتوقع استئناف خطوط الإنتاج مرة أخرى مع بداية أسبوع جديد، بدأ في 28 مارس.

شيفروليه كورفيت

مثل العديد من مصنعي السيارات في السنوات الماضية ، اضطرت شركة شيفروليه إلى إيقاف إنتاج "كورفيت" عدة مرات. لم يكن السبب دائمًا هو نقص في قطع الغيار، على سبيل المقال . في ديسمبر 2021 ، ضرب إعصار مصنع بولينج جرين، تسبب في نشوب حرائق بالمصنع وإتلاف أجزاء مهمة وحيوية منه وبالتالي اضطرت الإدارة إلى إغلاقه حتى تعيد ترميمه.

كان على جنرال موتورز إغلاق دفاتر الحجز والطلبات لطراز شيفروليه كورفيت موديل 2021 في وقت أبكر مما هو مخطط له بسبب مشاكل ومعوقات إنتاجية أجبرت العلامة التجارية على وقف خطوط التجميع الخاصة بموديل سنة 2021 والبدء فورا في تصنيع موديل 2022 من كورفيت لتسليم العملاء في الوقت المحدد.