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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مبادئ الديكور السينمائي بورشة فنون قصر ثقافة الزقازيق

جانب من الورشة
جانب من الورشة

برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، حيث عقدت الإدارة العامة للثقافة السينمائية، ورشة لفنون السينما بقصر ثقافة الزقازيق فى الفترة من ٢١ حتى ٢٤ مارس الجاري وذلك ضمن برنامج ورش تعليم فنون السينما بالمحافظات  التى تنفذها إدارة الدراسات السينمائية، وتتضمن محاضرات عن فن السيناريو، الاخراج، والمونتاج، والديكور.

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أقيمت المحاضرة الثالثة بعنوان "مبادئ الديكور السينمائي" التى تحدثت فيها مهندسة الديكور مروة عزب عن الديكور الداخلي وهو الأماكن المغلقة التي تخلو من ضوء الشمس مثل الشقق، والعيادات،  مكاتب،  والقصور، والتي يتم تصويرها داخل البلاتوه ومن الممكن تصوير عده ساعات دون التأثر بالوقت او الأصوات الجانبيه نظرا لتميزها بأنها محاطه بجدران مكسوه بالخشب مما يتيح تصوير عدة مشاهد ويتم اختيار ديكور بناءًا على الطراز المرغوب في تنفيذه بحيث  يتواكب مع المرحلة الزمنية للعمل الفني وفى بعض الأوقات يكون الديكور جزء من الحدث ويؤدي دور قد  يؤثر على الاحداث.

وأثناء حديثها عرضت عزب على الشاشة عدد من المشاهد التي تضع الديكور والاكسسوارات المنفذه على أيدي فنانين متخصصين لشرح كيفيه بناء الديكور باستخدام إطار من الخشب يستخدم لبناء الدواخل يكسوه أوراق الكرافت بالإضافة لتفريغ أماكن الأبواب والشبابيك ثم تاتي مرحله الدهانات وتركيب الحليات، كما أضافت عزب أن الديكور السينمائي يعد من أتعب وأجهد العناصر الموجوده في السينما لانه يحتاج لدراسة درامية  إلى جانب الدراسة الهندسية حتى يصبح المهندس ذات  رؤيه فنية تساعد في انتاج عمل فني متكامل يقدم صورة  تعكس  أفكار السينارست ورؤيه المخرج.

واختتم اليوم بعرض الفيلم المصرى المومياء للمخرج شادي عبد السلام و الذى فاز بعديد من الجوائز
وشارك بالعديد من المهرجانات ومستوحى أحداثه من أحداث حقيقية لأسرة تسرق الآثار وتبيعها ولكن بعد موت زعيمهم تختلف أفراد الأسرة بين  من  يسعى للتوبة وتسليم الآثار للدولة ومن يرغب فى استكمال مشواره.

قصور الثقافة سينما برنامج المركزى إيناس عبد الدايم الثقافة وزيرة الثقافة الزقازيق الدراسة

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