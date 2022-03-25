دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للمريض.. يارب لا تدع فينا جرحاً إلّا داويته

دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للمريض ، استغلال يوم الجمعة خاصة آخر ساعة من النهار في الدعاء مستحب شرعا، كما أن الدعاء للمريض من الأدعية التي لها ثواب عظيم عند رب العالمين، قال الله عز وجل فيك تابه الكريم: (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم).الدعاء سلاح والتضرع إلى الله من أسباب الشفاء فلذلك ينبغي الإكثار من دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للمريض والتوجه إلى الله عز وجل في شفاء كل من ابتلي بالمرض مع أهمية الدعاء بصيغة الجمع للناس جميعًا.. و دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للمريض نقدمه في السطور المقبلة.

دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للمريض

دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للمريض جاءت في سنة سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بعض الأوقات التي لا يرد فيها الدعاء أبداً والتي من منها ساعة يوم الجمعة، هي من الأوقات المستحبة التي لا يرد فيها الدعاء واستغلال دقائق بين الأذان والإقامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة). عندما يصلي العبد وفي السجود تحديداً. في نهاية الصلاة قبل أن يسلم فيبدأ في الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. في يوم الجمعة من بعد العصر إلى وقت غروب الشمس فهذه الأوقات الدعاء فيها مستجاب اللهم في آخر ساعة من يوم الجمعة نسألك أن تشفي كل مريض وترحم كل ميت وأن تجعل هذه الجمعة فرج لكل صابر واستجابة لكل دعاء جمعة مباركة، اللهمّ اشفه شفاءً ليس بعده سقماً أبداً، اللهمّ خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينيك التّي لا تنام، واكفه بركنك الّذي لا يرام. اللهم احفظه بعزّك الّذي لا يُضام، واكلأه في الّليل وفي النّهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مُفرج الكرب، يا مُجيب دعوة المُضطرين.

دعاء لِلمريضُ يوم الجمعة

دعاء لِلمريضُ يوم الجمعة اللهمّ ألبسه ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ آمين. اللهم بعدد من سجد وشكر، نسألك أن تشفي كل مريض شفاءً لا يغادر سقماً، وتعويضهم خيراً عن كل لحظة وجع وألم، اللهم رد كل مريض إلى أهله سالماً معافاً من كل أذى أو ضر ، الحمد لله الّذي لا إله إلّا هو، وهو للحمد أهل وهو على كلّ شيءٍ قدير، وسبحان الله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله أفوض أمري إلى الله، والله بصير بالعباد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا الله الذي في السماء، تقدّس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض. اللهم اغفر لنا خطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، وشفاءً من شفائك على هذا الوجع فيبرأ.

الدعاء يوم الجمعة قبل المغرب لِلمريضُ

الدعاء يوم الجمعة قبل المغرب لِلمريض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا سبقتْ له من اللهِ منزلةٌ لم يبلغهَا بعملهِ ابتلاهُ اللهٌ في جسدِهِ أو في مالهِ أو في ولدِهِ ثم صبَّرهُ على ذلكَ حتى يبلغهُ المنزلة التي سبقتْ لهُ من اللهِ تعالى. اللهم البسها ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجلاً واشفها وعافها واعف عنها واشملها بعطفك ومغفرتك وتولّاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشفي أبي وأغرس في نبضه الراحة وفي جسده العافية يا رب العالمين اللهم ارفع المرض عن كل مريض و شافي كل متألم اللهم اشفي والدي شفاء لا يغادره سقما. اللهم يا شافي يا معافي أشفي أبي وخفف عنه كل ألم وأنثر العافية في جسده. اللهم اشفِ أبي يا رب دعوتك من قلب صادق خاشع ذليل أن تشفي أبي شفاء لا يغادر سقمًا يا رب اصرف عنه ما يضره يا رب اكفه شرور الدنيا يا رب. اللهم اشفي والدي شفاء لا يغادر سقما اللهم ارحم حالته وضعفه وقلت حيلته ياعزيز ياقوي اللهم والبسه ثوب الصحة والعافية ياقادر على كل شي. اللهم استودعتك أبي، فاحفظه بحفظك اللهم أنت الشافي المعافي اشفِ والدي وألبسه ثوب الصحة والعافية اللهم اشفِ أبي فأنت القوي وهو الضعيف فلا شافي سواك، اللهم أنت أعلم بحاله ويوجعه اللهم اشفي أبي شفاءً لا يغادر سقمًا ورد عليه صحته وعافيته.

اللهم في آخر ساعة من يوم الجمعة اشفي

اللهم في آخر ساعة من يوم الجمعة اشفي كل مريض اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحاً إلّا داويته، ولا ألماً إلا سكنته، ولا مرضاً إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجل، ربّ إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ وسائر مرضى المسلمين، اللهم رده إلينا ردا كريما سالما غانما من كل شر، اللهم آمنا من فواجع الأقدار ومن تقلبات الأيام ومن فقد الأحبة ومن مرض يهلك الجسد والروح.

دعاء لِلمـريضُ في ساعة استجابة

دعاء لِلمـريضُ في ساعة استجابة اللهم إني أسألك ألا تدع فينا جرحا إلا داويته، ولا ألما إلا سكنته، ولا مرضا إلا شفيته. كذلك وألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجلا، وشافِنا وعافِنا واعف عنها، واشملها بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا باسط اليدين بالعطايا يا قريب يا مجيب دعوة الداعي إذا دعاه يا حنان يا منان، يا رب يا ارحم الراحمين

ارحم من ضمه التراب، واشفي من أنهكه الوجع، واغث من أثقله الهم، واهدي من غرته الدنيا جمعة مباركة، اللهم في هذا اليوم أسألك شفاء لمرضانا ومرضى المسلمين اللهم أجعل يوم الجمعة، يوم فرج لكل مريض، ورحمة لكل ميت كما اللهم بشرنا في يوم الجمعة بشفاء أحبائنا، وارزقهم الصحة والعافية.

دعاء الشفاء لنفسي يوم الجمعة

اللهم يا مسهل الشديد وملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم في أمر جديد اشفني واشف جميع مرضى المسلمين، اللهم أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع عن المسلمين ما لا يطيقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، في هذا اليوم أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحاً إلّا داويته، ولا ألماً إلا سكنته، ولا مرضاً إلا شفيته.