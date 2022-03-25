الحاج ضيوف يتوقع نتيجة مباراة مصر والسنغال وميدو يتحداه

توقع الحاج ضيوف أسطورة الكرة السنغالية تعادل مصر والسنغال اليوم في تصفيات كأس العالم.



قال الحاج ضيوف في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مباراة الغد مباراة مختلفة، ليست نهائي، لدينا شوطا أول في القاهرة، وشوط ثاني في السنغال، والفريق الأكثر كفاءة والأكثر مهارة سيحقق الفوز"



وأضاف الحاج ضيوف: "ستكون مباراة صعبة بالنسبة للسنغال نحترم الفريق المصري وجئنا لتحقيق نتيجة إيجابية"



وعن توقعه لمباراة مصر والسنغال قال: "النتيجة ستكون تعادل، 0/0 أو 1/1"

في المقابل راهن أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق على فوز منتخب مصر على السنغال بهدفين مقابل هدف.