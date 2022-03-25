تعليمات رسمية لمديري مدارس الابتدائية بشأن تحرير استمارات حافز تطوير التعليم|مستند

أصدرت الادارات التعليمية تعليمات رسمية لمديري المدارس الابتدائية بشأن تحرير استمارات حافز تطوير التعليم للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 لشهور يناير وفبراير ومارس 2022 .

حيث شددت الادارات التعليمية على مديري المدارس الابتدائية بضرورة الالتزام بالتعليمات الاتية :

توقيع المعلم بالدفتر 20 يوم في الشهر ما عدا شهر فبراير 18 يوم

تسجيل غياب المعلم من واقع دفتر الحضور والانصراف

لكل فصل عدد 2 معلمين ، احدهما لغة عربية والاخر رياضيات ومتعدد لكل صف

هناك معلم لغة انجليزية لكل صف شرط إلا زيد عن النصاب القانونوي للمعلم علما بأن لكل فصل 4 حصص لغة انجليزية في الاسبوع

تسجيل معلمي الصف الرابع الذين يقومون بالتدريس سواء المواد الاساسية او الانشطة او المهارات او الحاسب الالي او التربية الفنية او التربية الموسيقية او الدين

تسجيل معلم فقط تربية دينية مسيحية للصفوف من الاول للرابع الابتدائي وكذلك معلم تربية بدنية شرط ألا يتجاوز النصاب المقرر له

يرجى عدم تكرار الاسماء في الاستمارات وخاصة معلم التربية الدينية المسيحية ومعلم التربية البدنية ، حيث يتم كتابته مرة واحدة في أي صف

كل معلم لم يوقع 20 يوم في الشهر يتم خصم يوم الغياب بمبلغ 40 جنيه لمعلمي الصفوف الاولى الحاصل على حافز كامل اما غير ذلك يتم خصم عدد الحصص في يوم الغياب بواقع 11 - 11 للحصة الواحدة وذلك لمن لم يكتمل النصاب القانوني للحافز والمقدر بـ 18 حصة

يمنع بمنعا باتا استلام أي كشوف او استمارات بعد تسليمها إلى توجيه التعليم الابتدائي بالادارة ولا يجوز الحذف او الاضافة بعد تسليم الكشوف

لابد من عدم نسيان اي معلم يستحق الحافز منعا للمساءلة القانونية

سيتم استلام الكشوف بداية من الاحد 27 مارس 2022 وحتى الاربعء 30 مارس 2022

يتم خصم الضريبة 10%

تعليمات وضوابط صرف حافز تطوير التعليم

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم صرف حافز تطوير التعليم لمعلمي رياض الأطفال ومعلمي الصفوف من الأول حتى الرابع الابتدائي اعتبارا من بداية العام المالي 2021 / 2022 الذي يبدأ من اول شهر يوليو

وحذرت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية من أن أي تأخير في صرف حافز تطوير التعليم للمعلمين المستحقين ، سوف يعرض المسئولين بكل مديرية تعليمية للمساءلة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن حافز تطوير التعليم

ووافق مجلس الوزراء على استكمال حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والأزهر لمعلمي نظام التعليم الجديد بتكلفة إضافية قدرها نصف مليار جنيه بمشروع موازنة السنة المالية 2022/ 2023، لتصل التكلفة الكلية للزيادات التي تم اقرارها لمخصصات حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والازهر في السنوات السابقة لمبلغ 3.1 مليار جنيه، وذلك في اطار تطوير نظام التعليم قبل الجامعي وفق برنامج زمنى يرتبط بسنوات التطوير للعملية التعليمية، ومتوسط الاستفادة الشهرية للمعلم نحو 900 جنيه.

وكذا وافق مجلس الوزراء على تخصيص تكلفة سنوية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مسابقة تُجرى لتعيين 30 ألف معلم جديد، وذلك في إطار خطة يمتد تنفيذها على مدار خمس سنوات لسد العجز بصورة كلية في المعلمين بإجمالي 150 ألف معلم جديد.