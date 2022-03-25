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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالب خنقا بالغاز أثناء استحمامه بمنزله بقرية صا الحجر في بسيون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقى طالب بالصف الأول الثانوي مصرعه اختناقا بقرية صا الحجر بمركز بسيون بمحافظة الغربية اليوم  داخل حمام منزله بعد إغلاقه جميع النوافذ للاستحمام بالماء الدافئ حيث توفي متأثرا بالاختناق من بخار الماء الناتج عن مياه السخان .

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تلقي  اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بوصول الشاب إبراهيم حسني ١٧ عام طالب بالصف الأول الثانوي الي مستشفى بسيون المركزي جثة هامدة بسبب استنشاق لبخار الماء الكثيف أثناء استحمامه بحمام منزله.

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كما  قرر اللواء ياسر عبد الحميد مدير مباحث الغربية تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة برئاسة رئيس مباحث مركز بسيون.


وبسؤال أفراد أسرته تبين أن المتوفي دخل الي حمام منزله للاستحمام وأغلق جميع النوافذ به بسبب برودة الجو الا ان أسرته شكت في تغيبه لفترة طويلة حيث قاموا بفتح باب الحمام ليفاجأ بسقوطه على الأرض في حالة إغماء وتبين وفاته اختناقا ببخار الماء ونقص الاكسجين الناتج عن المياه الدافئة من السخان .

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وتم ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثة الشاب الذي أكد وفاته بسبب نقص الاكسجين في الدم واصابته بالاختناق وهبوط حاد في الدورة الدموية بسبب استنشاق لكمية كبيرة من بخار الماء وتم تحرير محضر بالواقعة وقررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة وتسليمها لأسرتها.

 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الغربية محافظة الغربية النيابة العامة مصرع طالب صا الحجر بسيون

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