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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

بايدن في بولندا لتفقد القوات الأمريكية المتمركزة بالقرب من حدود أوكرانيا

بايدن
بايدن

يستمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مباشرة من القوات الأمريكية المتمركزة بالقرب من الحدود البولندية مع أوكرانيا اليوم الجمعة، ليتعرف على الاستجابة الإنسانية المتزايدة لملايين الأوكرانيين الذين يفرون إلى بولندا هربًا من هجوم روسيا على وطنهم.

وخطط بايدن للقاء أعضاء من الفرقة 82 المحمولة جواً بالجيش الأمريكي، الذين يخدمون جنبًا إلى جنب مع القوات البولندية. 

ووصل بعد ظهر الجمعة إلى مطار رزيسزو، أكبر مدينة في جنوب شرق بولندا، حيث تتمركز بعض القوات الأمريكية على بعد حوالي ساعة بالسيارة من الحدود الأوكرانية.

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ومن المقرر أن يصل وارسو غدا السبت لإجراء محادثات مع الرئيس البولندي أندريه دودا وآخرين. 

وكان من المقرر أن يستقبل الزعيم البولندي بايدن في المطار يوم الجمعة ، لكن طائرته تأخرت بسبب مشكلة فنية.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن حوالي 3.5 مليون أوكراني - نصفهم من الأطفال - فروا من البلاد ، وانتهى الأمر بأكثر من 2.2 مليون في بولندا.

ووافق الكونجرس الأمريكي هذا الشهر على إنفاق أكثر من 13 مليار دولار على المساعدات الإنسانية والعسكرية لأوكرانيا. بدأت الإدارة في تخصيص هذه الأموال.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إن بايدن سيستمع مباشرة من القوات الأمريكية وخبراء الإغاثة الإنسانية حول الوضع على الأرض و “ما هي الخطوات الإضافية التي يجب اتخاذها للتأكد من أننا نستثمر” الدولارات الأمريكية في المكان المناسب.

بايدن ، الذي أمضى يوم الخميس في الضغط على حلفاء الولايات المتحدة للبقاء متحدين ضد روسيا ، تكهن بأن ما يراه في بولندا 'سيعزز التزامي لجعل الولايات المتحدة تتأكد من أننا جزء رئيسي من التعامل مع إعادة توطين جميع هؤلاء الأشخاص ، أيضًا كمساعدات إنسانية مطلوبة داخل أوكرانيا وخارجها '.

وتحدث بايدن في بروكسل بعد لقاءات مع قادة العالم الآخرين ، فقال إنه زار العديد من مناطق الحرب ومخيمات اللاجئين خلال مسيرته السياسية و 'إنه لأمر مدمر' أن ترى أطفالًا صغارًا بدون آباء أو رجال ونساء بنظرات فارغة على وجوههم ويتساءلون ، ' والله اين انا ماذا سيحدث لي؟ '

وقال إنه لا ينبغي ترك بولندا ورومانيا وألمانيا بمفردهم للتعامل مع أكبر أزمة لاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

 

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