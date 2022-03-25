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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بنها يتابع اليوم الثاني لفعاليات هاكاثون المدن الذكية

هاكاثون جامعة بنها
هاكاثون جامعة بنها

واصل الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، من جولاته التفقدية لمتابعة فعاليات اليوم الثانى من مسابقات هاكاثون المدن الذكية الذي تنظمه الجامعة بمشاركة 40 فريقا يمثلون 25 جامعة مصرية ، يرافقه الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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وحرص الدكتور جمال سوسة على الاستماع إلى آراء الطلاب وأفكارهم الإبداعية، والنقاش معهم حولها داخل المكتبة المركزية بجامعة بنها ، مشيدًا بحسن التنظيم والعمل بروح الفريق بين الطلاب المشاركين فى فعاليات الهاكاثون واستخدامهم للأدوات البرامجية المختلفة في حل المشكلات ، ووضع حلول ابتكارية لها.
وقال رئيس جامعة بنها أن هاكاثون المدن الذكية الذي تنظمه الجامعة يأتي من منطلق الإيمان بدور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التحول الرقمي، كذلك السعي الدائم لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، فضلًا عن تعزيز وتحفيز الشباب من المُبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية التي تُساهم في تحسين مستوى المدن الذكية.
يشار إلى أن جامعة بنها تنظم الهاكاثون الأول، على مستوى الدولة، في موضوع المدن الذكية، حيث يتنافس خلال الفعاليات 40 فريقا يمثلون 25 جامعة حكومية وخاصة وأهلية.
وتقام فعاليات "الهاكاثون" على مدار الفترة من 24 إلى 26 مارس الجاري برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها ، وبالتعاون مع شركة أمازون ويب سيرفيسز.
وتحصل الفرق الفائزة في الهاكاثون على جوائز مالية بإجمالي 100 ألف جنيه مصري مقدمة من جامعة بنها؛ بالإضافة إلى جوائز قيمة مقدمة من شركة أمازون ويب سيرفيسز، كما سيحظى الفائزون بفرصة كبيرة لتسويق ابتكاراتهم للجامعات الأهلية المصرية الجديدة.

جامعة بنها وزير التعليم التعليم العالي رئيس جامعة بنها الدكتور خالد عبدالغفار

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