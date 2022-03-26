الشائعات وحروب الجيل الرابع بفعاليات اليوم الثاني لسلسلة ألف باء سياسة

تواصل جامعة عين شمس، فعاليات سلسلة ألف باء سياسة التى ينظمها قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع كلية التربية، فى إطار الموسم الثقافي والفنى للجامعة.

وتنطلق فعاليات اليوم الثانى بعد غد الأحد، على مسرح كلية التربية.

تتضمن فعاليات اليوم جلستين، تبدأ الجلسة الأولي في تمام الساعه 11 صباحا برئاسة الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية ويشارك فيها أ.د. هشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة والذى يتحدث عن "دور المجلس الأعلى للثقافة في تنمية وعي الشباب"، واللواء محمد عبد الله الشهاوي عضو المجلس المصري للشئون الخارجية.

ويتناول "الشائعات وحروب الجيل الرابع"، وتتطرق د. علا عبد الفتاح رجب عضو المجلس المصري للشئون الخارجية ووزير مفوض بالمجلس العربي الإفريقي إلي "ثقافة العمل والتغيرات المجتمعية للتنمية المستدامة والإبداع" .

وفي كلمتها ستتناول د. هالة خلف أستاذ التاريخ القديم ورئيس قسم التاريخ بكلية التربية " الشخصية المصرية والهوية في زمن الرقمنة"، وتتحدث د. منى صبحي أستاذ الجغرافيا الاقتصادية والنقل بجامعة الأزهر عن "تطور شبكات النقل المستدام في الجمهورية الجديدة".

أما الجلسة الثانية التى ستبدأ في تمام الساعة 1 ظهرا برئاسة د. رضوان حمودة وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يتحدث فيها د. محمد صابر عرب وزير الثقافة السابق عن التنمية الثقافية، ويتناول اللواء أمجد مرسي القائد الأسبق للقوات متعددة الجنسيات ' دور التنمية المستدامة في مجابهة الحرب الهجين"، وسنتحدث د. أماني فؤاد أستاذ النقد الحديث عن "التنوير في مواجهة مع تحولات الشخصية المصرية".