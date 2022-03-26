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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

26 مارس.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج؟

الابراج
الابراج

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح، إنه مولود اليوم بانتظاره سنة مميزة مليئة بالطاقة الإيجابية النشيطة تقوى الحظوظ وتشتد فتتحقق أمنياتك وتتفاعل معك الأحداث بطريقة إيجابية، وتحصل على فرصة لدعم مؤهلاتك، وتقوم برحلة أو تشارك بمؤتمر، وهي فترة مناسبة جدا لتكرار المحاولات ولمتابعة الجهود.

بانتظار مولود اليوم سنة مميزة باستطاعتك احراز تقدم وتتخطي الظروف الصعبة وترتفع المعنويات فتقدم إنجازا مهمة وتعيش انفراجات تقدم حب مصالحة إنجازات اتصالات مهمة ومواعيد مثمرة بالمشاريع كما تشير نوعية الوقت الى سهولة سير الامور وانفراج في العلاقات والحياة الاجتماعية وقد تزدهر الاعمال المالية والتجارية.

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نشرة المرأة: حظك اليوم ونصيحة الأبراج.. أسباب آلام الظهر أثناء الرضاعة الطبيعية

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حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 23- 3- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي


مواليد اليوم السبت 26 آذار مارس من برج الحمل


تمتلك امرأة برج الحمل ذوق رائع في اختيار الملابس وتحتفظ بقلب نقي مثل الأطفال، ورغم أنها تعتبر من الشخصيات المنفتحة، إلا أنها تحتاج لبعض الوقت للتعرف على الناس والتعود عليهم. هى أيضا بريئة وتثق في الأخرين بسهولة مما يعرضها للصدمات في كثير من الأوقات. ورغم نقطة ضعفها هذه، فهى تعلم جيدا كيف تستعيد قواها وتوازنها وتكمل مسار حياتها من جديد.

عادة لا تفكر إمرأة  برج الحمل كثيرا قبل القيام بالأفعال، ورغم أن صراحتها الزائدة تحظى بتقدير المحطين بها إلا أنها في بعض الأوقات قد تكون سببا فى جرح البعض. تعشق الحياه وتحب التحديات، ولا تتحدث كثيرا عن أحلامها وطموحها، بل تتخذ خطوات إيجابية نحو تحقيقها. 

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