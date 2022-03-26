طريقة سهلة وسريعة لعمل الفطائر الهشة

تقدم الشيف خلود مراد طريقة عمل الفطائر الهشة الاقتصادية بمذاق لا يقاوم.



المقادير:



2 كوب ماء دافئ

1ملعقة صغيرة من الملح

1 ملعقة صغيرة من الخميرة

4، 5 أكواب طحين (المضافة تدريجيا)

الحشوة:

(سبانخ وجبن او جبن او بطاطا مسلوقة وجبن او من غير جبن)

يعجن وتكون مدة التخمير 15 دقيقة

بعدها ناخذ حجم مناسب من العجين ونفتحها ونضيف لها الحشوة بعدها نشويها على الصاج وعندما تشوى ناخذها ونضع القليل من القيمر او الزبد فوقها (حسب الرغبة) وتقدم ساخنة

إليك طريقة تحضير الفطير باللحمة المفرومة بالخطوات.

مقادير فطير باللحمة المفرومة

للجلاش:

جلاش

1 كوب زبدة مذابة

للحشوة:

2 كوب بصل مقطع

1 كيلو لحمة مفرومة

2 ملعقة صغيرة

7 بهارات مطحونة

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملح وفلفل

200 جرام صنوبر

زيت زيتون

طريقة تحضير فطير باللحمة المفرومة

للحشوة:

* يشوح البصل والثوم في زيت زيتون ثم تضاف اللحمة وتتبل بملح وفلفل و7 بهارات حتى تمام النضج ثم يضاف صنوبر

* في بايركس يدهن القاع بالزبدة ثم تفرد طبقات من الجلاش وتدهن بالزبدة ثم توضع طبقة حشوة اللحمة المفرومة وتغلق بطبقات من الجلاش ويدهن بالزبدة ثم يقطع حسب الرغبة

* يدخل الفرن حتى يحمر الوجه ثم يقدم بالهنا