رفع أسعار نيسان جوك موديل 2022 في مصر بقيمة 52 ألف جنيه

أعلن وكيل العلامة التجارية نيسان في مصر، عن زيادة أسعار عدد من طرازاته داخل السوق المحلى نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وجاءت ضمن الزيادات، أسعار السيارة طراز جوك موديل 2022 .





نيسان جوك موديل 2022

وأوضح وكيل نيسان ، أن السيارة تم زيادة أسعارها داخل السوق المصري بمقدار ٥٢ الف جنيه ، للثلاث فئات السعرية المتواجدة لها بالسوق المصري .

وتنتمى السيارة نيسان جوك موديل 2022 لفئة السيارات الرياضية الكروس أوفر المدمجمة ، والتى تاتى بابعاد خارجية بطول 4210 مم ، و عرض 1.8 متر ، و ارتفاع 1595 مم ، و سعة شنطة خلفية تقدر بـ 422 لتر .



وتستمد السيارة نيسان جوك موديل 2022 ، قوتها من محرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1000 سي سي تيربو، يولد قوة 117 حصان ، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، مع إمكانية القيادة بناقل حركة يدوي السرعات ، و تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 10.4 ثانية.



نيسان جوك موديل 2022

وتأتى السيارة نيسان جوك موديل 2022 ، بعدد من التجهيزات من بينها مصابيح ضبابية أمامية LED، ومثبت سرعة، وجنوط رياضية 17 بوصة، ومكييف هواء يدوي، وحساسات خلفية للركن، وزجاج معتم، وشاشة وسائط 8 بوصة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات ذات الشكل D المميز بالاضافة الى مرايات قابلة للطي، حساسات مطر، عجلة القيادة مكسوة بالجلد، فرامل انتظار أوتوماتيكية، خاصية فتح السيارة بدون مفتاح، عدادات رقمية مقاس 7 بوصة، مكييف هواء أوتوماتيكي، جنوط رياضية 19 بوصة، كراسي من الجلد، للفئة الثالثة .



نيسان جوك موديل 2022

وتضم السيارة نيسان جوك موديل 2022 ، عدد 6 وسائد هوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع الفرامل EBD، وخاصية التحكم الديناميكي للسيارة بتقنية VDC، ونظام TPMS لمراقبة ضغط الهواء



أسعار السيارة نيسان جوك بعد الزيادة

أما عن أسعار السيارة نيسان جوك بعد الزيادة :

- الفئة Accenta بسعر 414.500 ألف جنيه بدلاً من 362.500 ألف جنيه .

- الفئة Tekna بسعر 444.500 ألف جنيه بدلاً من 392.500 ألف جنيه .

- الفئة Tekna-Perso بسعر 454.500 ألف جنيه بدلاً من 402.500 ألف جنيه .