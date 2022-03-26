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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الاستعداد لحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالحسنة في شمال سيناء

تطعيم الأطفال ضد
تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال

تستعد الإدارة الصحية بمركز الحسنة في شمال سيناء، لتنفيذ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، غدا الأحد، ولمدة ٤ أيام، تحت إشراف اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والدكتور طارق كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.

وتأتي الحملة ضمن حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تنفذها الدولة حرصا على مصر خالية من الأمراض.

وفي إطار التعاون بين مجلس ومدينة الحسنة والإدارة الصحية بشأن التنسيق أثناء تنفيذ الحملة القومية لتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في الفترة من ٢٠٢٢/٣/٢٧ حتي  ٢٠٢٢/٣/٣٠ م، فقد  تقرر أن تنف الحملة فرق متحركة من منزل إلى منزل.

الوعي الصحي

وأصدر اللواء أسامة أحمد، رئيس مركز ومدينة الحسنة، تعليمات بتوجيه عناية رؤساء القرى بنشر الوعي الصحي لدى المواطنين عن أهمية الحملة لصحة أطفالنا والتعاون مع الحملة ودعمها، والتأكد من هوية الفريق المتحرك، والإشراف معه لطمأنة الأهالي بالقرى، وعدم التشكيك في الحملة، وذلك من أجل صحة وسلامة جميع أطفالنا فهم مستقبل الغد.
 

حملة التطعيم مرض شلل الاطفال الحسنة

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