صيدلة عين شمس تحتفل بتخريج دفعتين من برنامج التصميم الدولي بنظام الساعات المعتمدة

احتفلت كلية الصيدلة جامعة عين شمس بتخريج دفعتي 2019/2020 ، 2020/2021 من برنامج التصميم الدولي بنظام الساعات المعتمدة، تحت رعاية د .محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، د .عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ا. د اماني اسامة عميد كلية الصيدلة.

وذلك بحضورا. د عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق و عضو مجلس ادارة نقابة الصيادلة ، ا. د شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ووكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د. ريحاب عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، ا. د خالد ابو شنب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا. د رولا ميلاد لبيب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا. د احمد ابوزيد منسق برنامج التصميم الدوائي و السادة رؤساء الأقسام.



ووجه الحضور كلمات للطلاب مطالبين إياهم باستمرار العمل والتميز والسعي دائما للتفوق مشيدين بكفاءة طلاب كليةالصيدلة بجامعة عين شمس واحتياج سوق العمل لهم .



شملت الاحتفالية فقرات موسيقية والتقاط صورة تذكارية للطلاب ،كما تم تسليم الطلاب شهادات تقدير وميداليات .