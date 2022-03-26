وزير التعليم العالي يتغلب على طلاب الجامعات الدولية في البنج بونج.. صور

قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بلعب البينج بونج مع طلاب أفرع الجامعات الدولية، حيث انتصر في مبارة لم تتعدى الدقائق مع أحد الطلاب ثم قام بممزاحتهم، وذلك خلال جولته بإحدى الجامعات.

ويجري الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جولة تفقدية لأفرع الجامعات الأجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور لفيف من قيادات الوزارة والجامعات.



وتلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا في وقت سابق، مقدمًا من د. محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، حول عقد اجتماع بين مسئولي وزارة التعليم العالي ومسئولي البنك المركزي المصري، لبحث آليات تحقيق الشمول المالي بين شباب الجامعات، وتهيئة البنية الأساسية لخلق أجيال جديدة قادرة على التعامل مع أدوات التحول الرقمي في حياتهم وأنشطتهم اليومية.

وزير التعليم العالي ينتصر على طلاب الجامعات الدولية في البينج بونج

وزير التعليم العالي ينتصر على طلاب الجامعات الدولية في البينج بونج

وزير التعليم العالي ينتصر على طلاب الجامعات الدولية في البينج بونج

وزير التعليم العالي ينتصر على طلاب الجامعات الدولية في البينج بونج

وأفاد التقرير بأن الاجتماع تناول بحث سُبل استهداف فئة الشباب في المراحل الجامعية المختلفة، لتنمية وغرس ثقافة الشمول المالي وتوفير منتجات مالية تُناسب احتياجاتهم وتسهل معاملاتهم المالية أثناء فترة الجامعة، خاصة المتعلقة بالمدفوعات الإلكترونية الجامعية، كما تطرق الاجتماع إلى التأكيد على أهمية توعية وتثقيف طلاب الجامعات بالشمول المالي وأدواته المختلفة، ومنها (الادخار، الاستثمار، إدارة الأموال وريادة الأعمال)، بما يجعل شباب الجامعة مؤهلين للتعامل مع تلك الأدوات بعد تخرجهم من الجامعة، سواء في حياتهم اليومية أو أنشطتهم المختلفة.