وزير التعليم العالي يدعم طالبا من ذوي الهمم أثناء جولته بجامعات العاصمة الإدارية..صور

تحدث الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع إحد الطلاب من ذوي الهمم خلال جولته بأفرع الجامعات الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث قدم الوزير كلمات الدعم للطالب وقرر الجلوس بجانبه أثناء المؤتمر الصحفي.



وذكر الطالب أنهما سبق والتقيا منذ عامين، حيث أصر الطالب على الدراسة في الجامعات بمصر بدلا من السفر للتخصص بأحد الأقسام الجديدة.



ويجري الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جولة تفقدية لأفرع الجامعات الأجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور لفيف من قيادات الوزارة والجامعات.