لبى نداء ربه في ميدان العدالة.. جامعة الأزهر تنعى نقيب المحامين

تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وجميع منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم؛ بخالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- المستشار محمد رجائي عطية، نقيب المحامين، والذي لبى نداء ربه اليوم واقفا في ميدان العدالة.

وتوجهت جامعة الأزهر إلى الله عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنة فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، ونسألكم الفاتحة ترحما عليه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

مفتي الجمهورية ينعى نقيب المحامين

كما نعى الدكتور شوقي علام -مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- رجائى عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، الذي وافته المنية اليوم السبت إثر تعرضه لأزمة صحية أثناء ممارسة مهام عمله بمحكمة جنوب الجيزة عن عمر يناهز 84 عامًا.

وقال مفتي الجمهورية إننا فقدنا قامة وطنية كبيرة، أدى دوره وواجبه الوطني وأثرى بفكره وكتاباته العديد من المجالات، وخدم مهنته على أكمل وجه حتى اللحظات الأخيرة من حياته.

كما توجه المفتي بخالص العزاء والمواساة للفقيد ولكل أهله وذويه وزملائه ومحبيه وكل أعضاء نقابة المحامين، سائلًا المولى (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان.