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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

من أفغانستان إلى الحدود البولندية|حكاية الفرقة 82 والمادة 5 وواجب بايدن المقدس

أعضاء الفرقة 82
أعضاء الفرقة 82

أعلنت روسيا انتهاء المرحلة الأولى من العملية العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية التي أعلن عنها الرئيس فلاديمير بوتين نهاية شهر فبراير الماضي، كاشفة عن تبنيها استراتيجيتها عسكرية جديدة، حيث حولت تركيزها على منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

التحركات الأمريكية ومعاقبة روسيا

وفشلت حتى الآن الجهود الدولية والدبلوماسية في احتواء الموقف ووقف عمليات القتال الدائرة على الأراضي الأوكرانية منذ 32 يوما، حيث أعلن الرئيس بوتين تنفييذ عملية عسكرية محدودة.

واتخذت الدول الأوروبية والولايات المتحدة مجموعة من العقوبات الفورية لوقف التدخل الروسي في أوكرانيا، كما تحرك الحليفان على مختلف الأصعدة لإدانة العملية الروسية، ولبحث معاقبة موسكو بكافة السبل المتاحة بدون التطور في حرب مباشرة ضدها.

وتحركت الولايات المتحدة وحلفاؤها شرقا وغربا لوقف التدخل الروسي بعد فشل جهود التهدئة واقتناعهما بأن ما تم اتخاذه من قرارات وعقوبات لمحاصرة روسيا لم يكن كافيا لإجبارها على وقف العملية العسكرية.

وفي هذا الإطار زار الرئيسي الأمريكي جوبايدن أوروبا والتقى الحلفاء من دول حلف الناتو وعقد مجموعة من الاجتماعات واللقاءت معهم على مدار 4 أيام، وانتهت الاجتماعات بزيارة إلى الحدود البولندية - الأوكرانية حيث زار تجمعا للفارين من الحرب كما تفقد بالقوات الأمريكية المتمركزة هناك.

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تفقّد الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، عسكريين أميركيين متمركزين في بولندا، على مقربة من الحدود الأوكرانية.

الفرقة "82" على الحدود البولندية

وبعدما حطّت طائرته في مدينة جيشوف على بعد حوالى 80 كلم عن الحدود مع أوكرانيا، بدأ بايدن زيارته  بلقاء عسكريي الفرقة "82" المجوقلة في الجيش الأميركي.

وكانت هذه الفرقة الأخيرة التي غادرت أفغانستان الصيف الماضي، وهي ضمن القوات المنتشرة في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي لتعزيز حضور القوات الأميركية في إطار مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بايدن في كلمة مقتضبة "أنتم وسط معركة بين الأنظمة الديموقراطية والاستبدادية"، متابعا: "ما تفعلونه مهم جداً".

وقال بايدن لنظيره البولندي أندري دودا خلال زيارة إلى وارسو، السبت، إن الولايات المتحدة تعتبر البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي الخاصة بالدفاع المشترك "واجبًا مقدسا"، مضيفا: "يمكنكم الاعتماد على ذلك، من أجل حريّتكم وحريتنا".

فيما قال الرئيس البولندي إن مواطنيه يشعرون "بتهديد كبير" من جراء النزاع الدائر في أوكرانيا.

وأشار بايدن إلى أن الناتو أظهر وحدة صفه التامة إزاء الوضع حول أوكرانيا، مضيفا: "لم تكن هناك أي اختلافات في الرأي، وكل ما نفعله نقوم به آخذين بعين الاعتبار مصالح كل (بلد)".

حكاية المادة 5 من معاهدة الناتو 

ولدى الولايات المتحدة 10500 جندي في بولندا كجزء من 100 الف جندي أمريكي يتمركزون في جميع أنحاء أوروبا ، وفقًا للبيت الأبيض.

وتنص المادة الخامسة من معاهدة الناتو على أن "أي هجوم، أو عدوان مسلح ضد طرف منهم (أطراف الناتو)، يعتبر عدوانا عليهم جميعا، وبناء عليه، فإنهم متفقون على حق الدفاع الذاتي عن أنفسهم، المعترف به في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بشكل فردي أو جماعي، وتقديم المساندة والعون للطرف أو الأطراف التي تتعرض للهجوم".

ولم يجرِ تفعيل المادة الخامسة من المعاهدة إلا مرة واحدة في تاريخ الحلف، وذلك عقب هجمات 11 سبتمبر 2011 على الولايات المتحدة، إذ نشرت قوات تابعة للحلف في أفغانستان، لتكون أول مرة تنتشر فيها خارج أراضي دول الحلف.

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وحلف شمال الأطلسي، "الناتو"، هو منظمة عسكرية دولية تأسست عام 1949م بناءً على معاهدة شمال الأطلسي التي تم التوقيع عليها في واشنطن في 4 ابريل سنة 1949، ويشكل حلف الناتو نظاما للدفاع الجماعي تتفق فيه الدول الأعضاء على الدفاع المتبادل رداً على أي هجوم من قبل أطراف خارجية.

ومن أهم الدول الأعضاء في الحلف هم "الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة"، لأنهم أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي يتمتعون بـ حق "الفيتو" وهم رسميا دول حائزة على الأسلحة النووية.

ويقع المقر الرئيسي لحلف الناتو في هارين، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، في حين أن مقر عمليات قيادة حلف الناتو يقع بالقرب من مونس، في بلجيكا، ويضم التحالف العسكري، 30 دولة من أمريكا الشمالية وأوروبا.

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