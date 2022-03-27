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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الإسرائيلي: منح 20 ألف تصريح عمل إضافي لعمال من غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي،
رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، أنه يجرى العمل على إجراءات لتخفيف معاناة الفلسطينيين، مشيرا إلى منح 20 ألف تصريح عمل إضافي لعمال من غزة من أجل تحسين أوضاع سكان القطاع خلال شهر رمضان.

وقال بينيت ، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الحكومة الإسرائيلية ستنفق 125 مليون دولار لتحسين المعابر مع غزة.

وحول الاتفاقيات الإبراهيمية، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الشرق الأوسط يتغير إلى الأفضل بفضلها وينبغي توسيعها؛ مضيفا: "نبني جسورا جديدة للسلام في المنطقة".

أما عن الحرب في أوكرانيا، قال بينيت إن تل أبيب تسعى لوقف الحرب وستواصل جهودها لخفض التصعيد هناك ووقف إراقة الدماء.

وأضاف أن إسرائيل قلقة من رفع اسم الحرس الثوري من قوائم المنظمات الإرهابية، معربا عن أمله أن تستجيب إدارة بايدن لدعوات عدم رفعها.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن  تحالف تل أبيب مع واشنطن لم يكن أقوى في أي وقت أكثر من الآن

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي، على أهمية القدس لليهود والمسيحيين والمسلمين.

وقال بلينكن، إن  الإسرائيليين والفلسطينيين يتمتعون بحق العيش بحرية وكرامة، مؤكدا دعم بلاده حل الدولتين.

وأضاف وزير خارجية أمريكا أن واشنطن ستعزز نظام القبة الحديدية الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بأمن إسرائيل قولا وفعلا.

كما أعرب عن دعم بلاده بيع إسرائيل للمياه إلى قطاع غزة، مضيفا: "ندعم معاهدات السلام التي أبرمتها إسرائيل مع دول عربية".

وحل  الهجمات على السعودية والإمارات وصفها بلينكن بأنها "إرهابية"، مؤكدا أنها تمت بتنفيذ إيراني.

وتعهد بمواصلة التصدي لسلوك إيران وميليشياتها المزعزع للاستقرار باتفاق أو بدونه، ومؤكدا أن واشنطن لن تسمح  لإيران بامتلاك سلاح نووي سواء باتفاق أو من دون اتفاق.
 

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