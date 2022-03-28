الشريط النهري بـ أسوان الجديدة.. بانوراما جمالية على صفحة نهر النيل الخالد

عروس المشاتى عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية، أنها محافظة أسوان والتى تمتلك العديد من المقومات الطبيعية والحضارية التى تؤهلها دائماً لأن تكون أبرز وأهم المقاصد العالمية.

وفى هذا الصدد نلقى الضوء عبر منصة "صدى البلد" على أبرز المناطق الساحرة والمطلة على صفحة نهر النيل الخالد، والمتمثل في الشريط النهرى بمدينة أسوان الجديدة الذى يعد واحداً من أفضل وأهم المناطق صاحبة " البانوراما الجمالية " الفريدة والمتميزة فى العصر الحديث.

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وهذا الشريط النهري يحتوي بداخله على أكبر مشروع متمثل في المسرح الرومانى المكشوف الجاري تنفيذه والذي يقام على مساحة 5.5 فدان، ويتسع لـ3 آلاف متفرج بإطلالة بانورامية على نهر النيل، ويتصل بالحديقة الشاطئية عن طريق كوبري مشاة، بجانب الكوبرى الذى يربط المسرح بمنطقة الفيلات، وقد شهد هذا المسرح إقامة الحفل الختامى " لأسبوع الصعيد " والذى حضره الرئيس عبد الفتاح السيسى في نهاية شهر ديسمبر الماضى ضمن إفتتاحه لعدد من المشروعات القومية والخدمية بأسوان.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة بأن هذا التجمع الجديد يعد واحداً من أبرز المدن الجديدة التى تشهد تنمية عمرانية ومشروعات متعددة جارية حيث يضم مشروع الشريط النهرى، وهو من أبرز المشروعات الجارية فى صعيد مصر ويقع على مساحة إجمالية تصل إلى 1050 فدانا، باستثمارات تقدر بحوالى مليار جنيه، وبحجم عمالة مباشرة وغير مباشرة يصل إلى نحو 750 عاملا وفنيا ومهندسا.

وأشار المهندس أحمد رشاد بأن المشروع يشمل منطقة للفيلات وممشى سياحى وحديقة نيلية بطول 6 كيلو متر، ولها واجهة مباشرة على كورنيش النيل، ويتكون الممشى من الجزء الشمالى بطول 1800 متر، والجزء الجنوبى بطول 4200 متر، ويشتمل على محال، ومطاعم، ومرسى نهرى، ومشايات، ومقاعد للمواطنين، وكذا قرية نوبية تضم محال ومطاعم وكافيهات على الطراز النوبى، وجار الإعداد للبدء في تنفيذ منطقة المارينا - إحدى مناطق الممشى - بطول 1850 متراً، وبها عدد من الشاليهات.

وأضاف أحمد رشاد بأن الممشى يضم أيضا بازارات سياحية، ومحلات تجارية، وكافيهات، ومناطق خضراء، ومراسي سياحية، ومناطق ألعاب أطفال، ومسارات حركة للمشاة، وبرجولات خشبية، وأماكن انتظار السيارات لخدمة جميع أهالى أسوان، بالإضافة إلى كبارى مشاة جار تنفيذها للاتصال بين الحديقة النيلية ومنطقة الفيلات، فضلاً عن منطقة الفندق والمجمع التجاري الترفيهى.

المسرح الرومانى المكشوف بالشريط النهرى بمدينة أسوان الجديدة

المسرح الرومانى المكشوف بالشريط النهرى بمدينة أسوان الجديدة

المسرح الرومانى المكشوف بالشريط النهرى بمدينة أسوان الجديدة

الشريط النهرى بمدينة أسوان الجديدة

الإسكان الاجتماعي بمدينة أسوان الجديدة

الإسكان الاجتماعي بمدينة أسوان الجديدة

المسرح الرومانى المكشوف بالشريط النهرى بمدينة أسوان الجديدة

الشريط النهرى بمدينة أسوان الجديدة

عروض اسبوع الصعيد بالمسرح المكشوف بمدينة أسوان الجديدة

الرئيس السيسي بالمسرح المكشوف بمدينة أسوان الجديدة