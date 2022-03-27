تمارين رياضية تساعد على الهضم في رمضان

يبحث كثيرون عن تمارين رياضية تساعد على الهضم ، حيث أنه من أكثر المشاكل الصحية انتشارا بين جميع الأعمار، تلك المرتبطة بسوء الهضم.

ولأن مشاكل الهضم من أكثر المشاكل الصحية المتكررة فيرغب الناس فى معرفة طرق طبيعية تعمل على علاجها لذا فهم يبحثون عن تمارين رياضية تساعد على الهضم لكي يتجنبوا الآثار الجانبية للأدوية وبعض الأعشاب الطبيعية .

ويرغب الكثير من الأشخاص معرفة تمارين رياضية تساعد على الهضم يمكن فعلها فى المنزل بسهولة دون الحاجة لاستخدام أجهزة رياضية أو الذهاب للجيم للاستعانة بمدرب متخصص، حيث لا يمتلكون الوقت أو المال الكافي لهذه الممارسات لذا يريدون معرفة عدة تمارين رياضية تساعد على الهضم.

إليكم عدة تمارين رياضية تساعد على الهضم منها ما يمكن فعله فى شهر رمضان ولا يتعارض مع الصيام، والبعض الآخر يمكن فعله فى أى وقت.

أفضل تمارين رياضية تساعد على الهضم فى رمضان



لأن شهر رمضان على الأبواب نكشف لكم أفضل تمارين رياضية تساعد على الهضم فى رمضان تتسم بالسهولة ولا تحتاج لمجهود كبير.



اليوجا

تعد اليوجا، بالنسبة لكثير من الأشخاص، مجرد ممارسة روحية تساعد على التنفس والتأمل ولكن ما لايعلمه كثيرون أنها تعمل على تحسين صحة الجسد والعقل.

في دراسة أجريت عام 2016 على أشخاص يعانون من مرض كرون الخامل أو الخفيف ، وجد الباحثون أن التمارين المعتدلة مع اليوجا تحسن نوعية الحياة ومستويات التوتر دون أي آثار سلبية.

معظم أوضاع اليوجا آمنة بشكل عام ولكن إذا كنت لا تعرف كيفية القيام بها بشكل صحيح ، فقد تصيب نفسك ويمكنك البدء بتعلم بعض الوضعيات كل يوم، إذا كنت لا تعرف من أين تبدأ ، فهناك الكثير من التطبيقات ومقاطع الفيديو الموجهة للمبتدئين وكل المستويات الأخرى حتى المستوى المتقدم.

إذا كنت تمارس نشاطًا جماعيًا أكثر ، فقم بالتسجيل في كورس يوجا سيضمن هذا أنك تؤدي الوضعيات بشكل صحيح، وقد تستمر الفصول من 60 إلى 90 دقيقة وتجتمع عدة مرات في الأسبوع.



يوجا

تاي تشي

تاي تشي هي ممارسة قديمة تتضمن سلسلة من الحركات البطيئة والتنفس العميق المركّز، إنها طريقة منخفضة التأثير للتمدد والتمرين.

تشير الأبحاث إلى أن رياضة تاي تشي قد تحسن نوعية الحياة لدى الأشخاص الأصحاء وكذلك المصابين بأمراض مزمنة.

للحصول على الفائدة الكاملة من تاي تشي، عليك أن تفعل ذلك بشكل صحيح ويمكنك تعلمها من مقطع فيديو، ولكن قد يكون من الممتع الانضمام إلى كورس يقوده معلم متمرس.



التنفس العميق

يعد التنفس العميق جزءًا أساسيًا من اليوجا والتاي تشي، ولكن يمكن أيضًا أن يكون بمفرده كتمرين يمكن أن يؤثر الإجهاد على جهاز المناعة لديك، ما يجعلك أكثر عرضة للمشاكل الصحية هذا بالإضافة إلى أن التنفس البطيء والعميق يملأ رئتيك بالأكسجين ويمكن أن يساعد في تخفيف التوتر.

يعتبر تمرين التنفس البسيط نقطة انطلاق جيدة:

ابحثي عن مكان هادئ ومريح للجلوس أو الاستلقاء.

خذي نفسًا طويلًا وعميقًا من خلال أنفك.

ركزي على الشعور بتوسع صدرك وبطنك مع امتلاء رئتيك بالهواء.

اخرجي الزفير ببطء من خلال فمك أو أنفك.

افعلي ذلك لمدة 10 إلى 20 دقيقة كل يوم.

تمارين التنفس



بمجرد أن تعتاد على هذه العادة، جربي بعض تقنيات التنفس الأخرى وستجدها متاحة على الأنترنت





تمارين رياضية للهضم

نعرض لكم فيما يلي عدة تمارين رياضية للهضم بشكل عام يمكن فعلها بعد الإفطار فى رمضان أو أى وقت آخر.



التمرين الأول

- ابدئي في وضع الجلوس وقم بمد الساق اليمنى وثني الساق اليسرى ، ونعل القدم حتى يصبح مفرودًا.

- حافظي على استقامة ظهرك، وادعمي جسمك بذراع يسرى مستقيم ، وضع راحة يدك على السجادة بالقرب من مؤخرتك.

- استنشقي الهواء وارفع الذراع اليمنى ثم قم باخراج الهواء “الزفير” ولف إلى اليسار بحيث يكون النظر فوق الكتف الأيسر مع ارحة الذراع اليمنى على الجزء الخارجي من الساق اليسرى وانتظر لثلاثة أنفاس.

- مع كل شهيق ارفع الذراع اليمنى لإيجاد مساحة ومع كل زفير تحرك ببطء أعمق في الالتواء ومع الشهيق النهائي ارفع ذراعك وحرر الالتواء وتذكر أن تكرر على الجانب المقابل.

التمرين الثاني

قفي والقدمين متباعدتين بعرض الكتفين مع وضع اليدين خلف الرأس

2. ارفعي الركبة اليمنى حتى الصدر مع لف الكوع الأيسر في نفس الوقت باتجاه الركبة

3. ضعي قدمك على الأرض ثم اترك الركبة اليسرى في الصدر ولف الكوع الأيمن باتجاه الركبة

التمارين الأساسية

يمكننا جميعًا الاستفادة من تمارين البطن الكلاسيكية والتمارين الخاصة بتقوية عضلات البطن وجرش البطن ، وتمارين بلانك كلها أمثلة على التمارين الأساسية ولكن من المهم حقًا أداء التمارين الأساسية بشكل صحيح لتجنب إصابة ظهرك.

لذا فى البداية يمكن الاستعانة بالمدرب أو التعلم من الأنترنت من خلال الفيديوهات أو التطبيقات الرياضية الشهيرة.

تمرين ضغط البطن



تمارين تساعد على الهضم فى رمضان

من المهم معرفة عدة تمارين تساعد على الهضم فى رمضان حيث أن التخمة وعسر الهضم والحموضة من أكثر المشكلات الشائعة خلال الشهر الكريم بسبب العادات الغذائية غير الصحيحة .

نعرض لكم تمارين تساعد على الهضم فى رمضان يمكن تنفيذها بمنتهى السهولة لتحسين صحة الجهاز الهضمى كله دون عناء

التمرين الأول

المشي، نعم هذه حقيقة فعندما يتعلق الأمر بمرض التهاب الأمعاء (IBD) فإن التمارين المعتدلة يمكن أن تخفف بعض أعراض مرض التهاب الأمعاء ويوصى أيضًا بتحسين المضاعفات ونوعية الحياة بشكل عام.

يمكن أن تؤدي التمارين الشاقة إلى تفاقم الاستجابة الالتهابية مما يجعل المشي اختيارًا جيدًا وإذا لم تكن قد مارست الرياضة منذ فترة يمكنك البدء بجولة قصيرة حول المبنى مرة واحدة يوميًا والبناء من هناك.

إليك بعض النصائح لتحقيق أقصى استفادة من المشي:

احذري من وضعيتك وحافظ على استقامة ظهرك ولكن لا تكن متيبسًا.

دعي ذراعيك تتأرجح وتتحرك بحرية.

الخطوة تكون من الكعب إلى أخمص القدمين.

اختاري حذاءًا مريحا يدعم قوسًا جيدًا ونعلًا سميكًا ومرنًا.

ضعي جدولاً وقم بتخطيط مسارك الذي ستمشي فيه.

إذا كان من الصعب أن تظل متحمسًا وتنتظم على ممارسة المشي ادع شخصًا ما للسير معك.

إذا لم يكن المشي بالخارج مناسبًا لك فحاول استخدام جهاز المشي أو قم بالسير فى مساحة واسعة داخل المنزل .

إذا فاتك يومًا فلا تقلق بشأنه.. فقط ابدأ من جديد غدا.

المشي





التمرين الثاني

- في وضع الجلوس استنشقي وارفعي الذراعين فوق الرأس.

- الزفير والإنحناء للأمام والأنف للركبتين وانتظر لمدة ثلاثة أنفاس.

- استنشق وافرد ذراعيك فوق الرأس.

- الزفير وإطلاق الذراعين إلى أسفل من الجانبين.

كرري هذا التمرين ثلاث مرات.

تمارين للمعدة

يرغب الكثير من الأشخاص فى معرفة تمارين للمعدة يمكن ممارستها فى المنزل بدون استخدام أجهزة رياضية لذا نعرض لكم تمرين مهم يحسن المعدة والجهاز الهضمى بدون أى أدوات رياضية.



- في وضع الجلوس صل القدم اليسرى للفخذ ومد الرجل اليمنى إلى جانبك مع ثني أصابع القدم نحوك.

- استنشقي وارفع الذراعين فوق الرأس ولفها من الخصر نحو الساق الممتدة.

- أخرجي الزفير وانحني للأمام وانقل أنفك إلى ركبة الساق الممتدة واستمر لمدة ثماني ثوان.

- استنشق وافرد أذرع التمدد فوق الرأس وقم بالتدوير من الخلف إلى المركز.

- الزفير وأسفل الذراعين إلى الجانب وكرر على الجانب الآخر



المصادر

goodhousekeeping

healthline