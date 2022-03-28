مليانه خضار.. طريقة تحضير الشكشوكة الإسكندراني

تعد الشكشوكة من الأكلات المميزة والمختلفة التي يمكن تناولها في وجبة الإفطار أو العشاء، فهي تحتوي على مجموعة كبيرة من الخضروات والبيض الذي يفيد صحة الجسم.

وإليك طريقة تحضير الشكشوكة قي المنزل بالخطوات

مقادير الشكشوكة الإسكندراني

بيض

عصير طماطم

بصل مبشور

بقدونس مفروم

فلفل حار مفروم

ملح وفلفل اسود

زيت

بسطرمة

خبز بلدى للتقديم

طريقة تحضير الشكشوكة الإسكندراني

1- شوحي البصل في الزيت ثم تضاف البسطرمة

2- ويشوحوا جيدا ثم ضيفي عصير الطماطم ويقلب الخليط جيدا

3- ضعي الفلفل الحار ثم البقدونس

4- ثم ضيفي البيض ثم يتبل بالملح والفلفل وتقلب جيدا وتترك حتى تنضج

5- ثم تقدم الشكشوكة الإسكندراني

