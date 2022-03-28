قنصل مصر في بورسودان يلتقي بوالي ولاية البحر الأحمر

التقى سامح فاروق شحاتة القنصل العام لمصر في بورسودان، بوالي ولاية البحر الأحمر المُكلَف "علي عبد الله أدروب"، حيث تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي والتعرف على فرص تعزيز التعاون المشترك في كل المجالات.



كما جرى خلال المقابلة، التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين ولاية البحر الأحمر السودانية والقنصلية العام المصرية في بورسودان، والرغبة في مواصلة تعزيز التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة في إطار العلاقات التاريخية بين مصر والسودان والروابط التي تجمع شعبيّ وادي النيل.



من جانبه، ثمّن الوالي المكلَف لولاية البحر الأحمر التعاون المثمر مع مصر في مختلف المجالات، بينما أوضح القنصل العام المصري بأن اللقاء بحث سُبُل التعاون في مجالات الصحة والثقافة والإعلام والبنية الأساسية والتعليم.