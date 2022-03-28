استعادة القدرة القتالية.. أوكرانيا: انسحاب وحدات من الجيش الروسي إلي بيلاروس

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، أولكسندر موتوزيانيك، اليوم الإثنين، إن عددا كبيرا جدًا من الوحدات الروسية تسحب قواتها من أوكرانيا إلى روسيا أو بيلاروس لتجديد مخزونات الذخيرة واستعادة قدراتها القتالية.

وحسب وكالة الأنباء الأوكرانية، قال موتوزيانيك، في إفادة صحفية، “أستطيع أن أقول إن عددًا كبيرًا جدًا من الوحدات العسكرية الروسية مجبرة على سحب قواتها خارج أوكرانيا إلى أراضي روسيا أو بيلاروس من أجل استعادة قدراتها القتالية وتجديد مخزون الذخيرة لأن الجيش الروسي لا يستطيع شن عمليات هجومية في مناطق معينة بالقوات والوسائل الموجودة”.

وأشار إلى أنه لا يستطيع تحديد عدد وحدات الجيش الروسي المنسحبة خارج حدود أوكرانيا.