تحرك عاجل من الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا

كلفت الأمم المتحدة مسؤولا ليستكشف "على الفوز" إمكانيات "وقف إطلاق النار الإنساني في أوكرانيا"، مع السلطات الأوكرانية والروسية، حسبما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الاثنين.

وحسب "سي إن إن"، تقع المهمة على عاتق مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ.

وقال جوتيريش: "إن وقف الأعمال العدائية سيسمح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، ويمكن المدنيين من التنقل بأمان. سينقذ الأرواح ويمنع المعاناة ويحمي المدنيين. آمل أن يساعد وقف إطلاق النار أيضا في معالجة العواقب العالمية لهذه الحرب، التي تهدد بتفاقم أزمة الجوع العميقة في العديد من البلدان النامية التي تفتقر بالفعل إلى الحيز المالي للاستثمار في تعافيها من الوباء، وتواجه الآن تكاليف الغذاء والطاقة المرتفعة".

وأضاف جوتيريش أنه يأمل أن يتمكن جريفيث من السفر إلى كل من موسكو وكييف في أقرب وقت ممكن لبدء محادثات مع الأطراف المعنية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أيضا إن هناك الآن أكثر من 1000 من موظفي الأمم المتحدة يعملون في أوكرانيا، ويعملون في ثمانية مراكز إنسانية في دنيبرو وفينيتسا ولفيف وأوزهورود وتشيرنيفيتزي وموكاشيفو ولوجانسك ودونيتسك.

وتابع: "حل هذه المأساة الإنسانية ليس إنسانيا. إنه أمر سياسي"، و"يعتقد أن الحرب البيولوجية والكيميائية ستتجنبها ويجب تجنبها".