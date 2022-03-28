بعد غياب 5 سنوات.. العاهل الأردني يزور فلسطين في لقاء ترتيب العلاقات

ذهب الملك عبد الله الثاني ملك الأردن إلى مدينة رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في زيارة هي الأولى من 5 سنوات.

وتأتي زيارة الملك عبد الله الثاني إلى فلسطين في وقت زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة وعقد القمة العربية الإسرائيلية الأمريكية بحضور وزراء خارجية كل من مصر والإمارات والبحرين والمغرب وإسرائيل في مدينة النقب الإسرائيلية.

ويلتقي العاهل الأردني بالرئيس الفلسطيني أبو مازن وسط حالة من عدم الاستقرار تعيشها المنطقة بسبب الأزمة العالمية الحالية وارتفاع الأسعار نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية التي تلقي بظلالها على المنطقة.

زيارات وتحركات في فلسطين

وفي هذا الصدد، قال أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني والقيادي بحركة فتح، الدكتور أيمن الرقب، إن الأراضي الفلسطينية شهد خلال الـ 48 ساعة الماضية، بداية من زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومقابلة الرئيس الفلسطيني، بجانب أعمال القمة التي شهدت اجتماع وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب بالإضافة إلى وزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي ووزير الخارجية الأمريكي.

وأضاف الرقب في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن وزير الخارجية الأردني لم يوافق على المشاركة في القمة العربية الإسرائيلية الأمريكية، بالتالي كانت زيارة العاهل الأردني إلى الأراضي الفلسطينية اليوم والتقائه بالرئيس أبو مازن، لافتا إلى أن آخر زيارة للملك عبد الله الثاني إلى فلسطين كانت في عام 2017.

أهمية زيارة العاهل الأردني

وأشار الرقب أن الزيارة هامة لأنها تأتي في ظل توترات في الأراضي الفلسطينية، خاصة أن الأردن هي المشرفة على إدارة الأماكن المقدسة الإسلامية في مدينة القدس، ومع قرب شهر رمضان المبارك الذي يأتي بأهمية خاصة لدى الفلسطينيين للتعبد في الأماكن المقدسة.

وتابع: "كما أن هناك توترات أيضا من قبل المستوطنين الإسرائيليين الذين يعتدون يوميا على الفلسطينيين خاصة في مدينة القدس".

إحياء القضية الفلسطينية

وأضاف أن زيارة العاهل الأردني تأتي في سياق مزيد من التوثيق الفلسطيني والحديث على ضرورة فتح آفاق آمال للقضية الفلسطينية.

وأشار القيادي بحركة فتح أنه في المؤتمر الصحفي الذي أتي بعد انتهاء أعمال القمة العربية الإسرائيلية الأمريكية رأينا الحديث على ضرورة حل الدولتين، واليوم أتي الملك عبد الله للتأكيد على ذلك.

وأوضح الرقب أن العاهل الأردني ألتقي بالرئيس أبو مازن ثم رجع مباشرة إلى الأردن دون أن يذهب إلى الجانب الإسرائيلي، وذلك يدل على أن الزيارة تأتي في إطار ترتيبات العلاقات الفلسطينية الأردنية.

القمة العربية الإسرائيلية الأمريكية

وفي سياق آخر، اختتمت اليوم أعمال القمة العربية الإسرائيلية الأمريكية بمشاركة كلا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية سامح شكري، ووزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، ووزير خارجية الدولة الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبداللطيف الزياني، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والتي أتت ضمن جولة وزير الخارجية الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعقد القمة على مدار يومين، الأحد والاثنين، في صحراء النقب، وسيتم مناقشة العديد من القضايا التي تخص المنطقة وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة العالمية، كما سيتم مناقشة أيضا القضية الإيرانية وأمن منطقة الخليج.