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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تحت التمويهات .. ظهور جديد لـ بي إم دبليو M3 CS |صور

تحت التمويهات ..
تحت التمويهات .. ظهور جديد لـ بي إم دبليو M3 CS

تستعد النسخة بي إم دبليو M3 CS إلى دخول خطوط الانتاج خلال شهر مارس القادم 2023، حيث تقدم هذا الموعد بدلًا من يوليو من نفس العام، على ان تستغرق مدة الانتاج إلى 11 شهرًا، ليواصل الصانع البافاري من تعزيز تواجد بتلك النسخة المميزة.

تحت التمويهات .. ظهور جديد لـ بي إم دبليو M3 CS

وتشير بعض التقارير أن السيارة سوف تضم نفس قدرات المحرك الخاص بطرازات M4 CSLمن فئة S58، صاحب الـ 6 اسطوانات، مع سعة لترية قدرها 3000 سي سي متقترن بشاحن توربيني، حيث يستطيع ان ينتج قوة قدرها 540 حصانا، بينما تتسارع السيارة عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 8 سرعات.

تحت التمويهات .. ظهور جديد لـ بي إم دبليو M3 CS

ومن المتوقع أن تعتمد النسخة M3 CS من بي ام دبليو على تقنية الدفع الكلي للعجلات الاربعة، على عكس النسخة M4 CSL والتي تتضمن تقنيات الدفع الخلفي، مع تقنيات داخلية تتعلق بمقاعد السيارة، والتي تتكون من قطعة واحدة.

 

كما تتبع تلك النسخة استراتيجية تخفيف الوزن حيث تتمتع باطلالة خارجية رياضية تحمل لمسات من الياف الكربون، إلى جانب الجنوط الرياضية ذات التصميم الهندسي المميز، والتي تمتعت باللون الاسود، كما اظهرت الصور وجود فتحة سقف كهربائية مع زعنفة القرش الخلفية الشهيرة.

تحت التمويهات .. ظهور جديد لـ بي إم دبليو M3 CS

وعلى الرغم من التمويهات الكثيفة ظهرت السيارة بي إم دبليو M3 CS بمنظومة عادم رباعية ذات تصميم ثنائي على الجانبين، ومصابيح امامية بملامح حادة المظهر،، وعتبات جانبية بارزة قليلًا، بالاضافة إلى ظهور المقصورة الداخلية صاحبة التجهيزات العصرية سواء كانت بشكل قياسي أو مع تعزيزات جديدة.

بي إم دبليو M3 CS النسخة بي إم دبليو M3 CS M4 CSL السيارة بي إم دبليو M3 CS

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