هيدي كرم: النجاح نتاج طريق طويل وفي بعض الأحيان قاس

شاركت الفنانة هيدي كرم، جمهورها حكمة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت هيدي كرم : بتشوف بس النجاح الي علي السطح و بتفتكر انه صدفة و لكنة النتاج النهائي لطريق طويل و في بعض الأحيان قاسي .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيدي كرم هو مسلسل لؤلؤ بطولة الفنانة مي عمر وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، واخراج محمد سامي.

كما شاركت هيدي كرم في مسلسل "فارس بلا جواز"، الذي عرض في رمضان الماضي 2021، وهو من بطولة مصطفى قمر، طارق عبد العزيز، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، محمد ثروت، سليمان عيد، أوس أوس، وطارق الإبياري، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام.