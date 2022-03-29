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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 7 سنوات لمتهم بضرب والد زوجته أفضى إلى الموت بالشرقية

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار عبد الباسط إمبابي، حكمها بالسجن المشدد عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهم بقتل والد زوجته بسبب رفض المتهم وجوده في منزله بدائرة مركز شرطة أبو حماد.


وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد استقبال مستشفى أبو حماد المركزي المجني عليه، "شحتة م ال" عجوز، مصابًا بعدة كدمات وجروح وإصابات خطرة بأنحاء متفرقة بالجسد، وتوفى بعد نقله إلى المستشفى بأربعة أيام متأثرًا بإصاباته.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج ابنة المجني عليه محمد ع ع مقيم بناحية المعدية بدائرة مركز أبو حماد، والذي تعدى بالضرب على المتوفى داخل منزل المتهم رغم علمه بأنه يعاني من أمراض مزمنة وأنه طاعن في السن، فأودت تلك الإصابات بحياته.

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وبالعرض على جهات التحقيق أحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي ذمةالقضية رقم 11671 لسنة 2021 جنايات أبو حماد، المقيدة برقم 1721 لسنة 2021 كلي جنوب الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

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