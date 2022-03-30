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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لبنان.. جويل مردينيان بمكياج لافت على إنستجرام

جويل مردينيان
جويل مردينيان

شاركت الإعلامية جويل مردينيان، صورة جديدة لها ، وقامت بنشرها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

 

 إطلالة جويل مردينيان

 

وظهرت جويل مردينيان، وهي ترتدي بنطال من القطيفة باللون الطوبي، وعليه توب من الصوف باللون الأسود وبأكمام طويلة، وأختارت قبعة من الجلد على رأسها باللون البيج الجملي ، وهو ما أعطاها إطلالة ساحرة وأنيقة.

 

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وقامت جويل مردينيان بترك خصلات شعرها الذهبية منسدلة على ظهرها واكتافها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها الناعمة والرائعة.

وأكملت جويل مردينيان إطلالتها بوضع بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت باختيار اللون الكشميري القاتم كأحمر شفاه، مع الماسكارا والآي لاينر والاي شادو السموكي بألوان ناعمة والكحل الأسود لتبرز من جمال عينيها .

 


وأكلمت جويل مردينيان إطلالتها ببعض الإكسسوارات الناعمة، حيث إنها اختارت خواتم ناعمه وقرطين باللون الفضي ، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

 

حياة جويل مردينيان 

 

وولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين الأولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا. و مؤخرا قامت جويل بتبني طفل وقامت بتسميتها نايثين .

 

مسيرة جويل مردينيان

 

وتعتبر جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة أم بي سي، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

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