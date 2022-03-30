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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف: نتخذ خطوات عملية مع إيران للالتفاف على العقوبات الغربية

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن موسكو ستعمل مع طهران لاتخاذ خطوات عملية في محاولة للالتفاف على العقوبات الغربية.

وحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس"، ذكر لافروف، أن بلاده ستتخذ خطوات عملية في العلاقات مع إيران للالتفاف على العقوبات الغربية التي تم فرضها بسبب الحرب على أوكرانيا.

وكان لافروف، أوضح في وقت سابق، أن موسكو حصلت على ضمانات نصية من واشنطن بأن العقوبات المفروضة على روسيا لن تنعكس على تعاونها مع إيران.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، منتصف مارس: "لقد تلقينا ضمانات نصية (من الولايات المتحدة). وتم إدراجها في نص الاتفاق عينه حول استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وأضاف الوزير، أن هذه الوثائق توفر حماية لكل المشاريع المقتضى بتنفيذها بموجب خطة العمل، ومنها مشاركة شركات وخبراء روس، بما في ذلك تعاونهم مع الجانب الإيراني ضمن مشروع محطة بوشهر النووية.

وأكد عبد اللهيان، أن إيران تدين العقوبات المفروضة على روسيا، مضيفًا ”في الوقت الذي ندين فيه العقوبات ونعتبر العقوبات الأحادية ضد الدول والأمم تصرفًا خاطئًا، فإننا نركز أيضًا على إيجاد حل سياسي للقضية الأوكرانية“.

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