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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الكويت| البورصة تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

بورصة الكويت
بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء 30 مارس 2022، على ارتفاع مؤشر السوق العام 8ر8 نقاط، ليغلق عند 92ر8136 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 11ر0%. 


وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس” عن أداء البورصات العربية اليوم، فقد تم تداول 9ر204 ملايين سهم نفذت عبر 10769 صفقة نقدية بقيمة 4ر62 مليون دينار كويتي. 

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وانخفض مؤشر السوق الرئيس 2ر5 نقاط ليغلق عند مستوى 75ر6247 نقطة بنسبة 15ر0% جراء تداول 6ر101 مليون سهم نتيجة تنفيذ 4995 صفقة نقدية بقيمة 5ر14 مليون دينار.


كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7ر14 نقطة ليبلغ مستوى 34ر9050 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 16ر0% من خلال تداول 3ر103 ملايين سهم عبر 5774 صفقة بقيمة 9ر47 مليون دينار.

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