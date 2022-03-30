رئيس جامعة بنى سويف يكرم هيئة كلية الصيدلة لحصولها على الجودة والاعتماد

كرم مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، في جلسته رقم 207، المنعقدة صباح اليوم، الدكتورة هبة سالم عميد كلية الصيدلة، والدكتور عبدالرحيم حسين مدير وحدة الجودة والاعتماد بالجامعة، والدكتور باسم شحاتة والدكتور طارق شيشه وكلاء الكلية، والدكتورة هبة الله عاطف مدير وحدة الجودة بالكلية، والدكتورة عبير سيد معوض مسئول تكنولوجيا المعلومات بالكلية، وذلك بعد إصدار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قرار بمنح شهادة الجودة لكلية الصيدلة بعد استيفاء كافة المعايير الأكاديمية لمتطلبات الجودة.



من جانبه، أكد الدكتور منصور حسن، إن حصول كلية الصيدلة على الجودة والاعتماد يجسد القدرة المؤسسية والفعالية التعليمية للجامعة، مؤكداً سعي الجامعة الدائم لتوفير الموارد والإمكانات اللازمة لتطوير عناصر العملية التعليمية والبحثية لتمكين الكليات والبرامج الدراسية الحصول على الجودة والاعتماد، موضحاً أن قياسات الاعتماد والجودة من جانب الهيئة القومية ترتكز على التخطيط الاستراتيجي والجهاز الإداري والهيكل التنظيمي والموارد المالية وخدمة المجتمع والمشاركة المجتمعية.

وأشارت الدكتورة هبة سالم، إلى أن معايير الاعتماد شملت أيضاُ المناهج والمقررات الدراسية، ومستوى الدراسات العليا والبحث العلمي، ونسبة عدد أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلاب، حيث تم مراجعة عناصر المنظومة التعليمية والبحثية والإدارية وتقييم أداء المنظومة كاملاً بعد مراحل المراجعة.

وأوضح الدكتور عبد الرحيم حسين مدير مركز ضمان الجودة أن كلية الصيدلة تقدمت للاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية في أغسطس الماضي، وقامت الهيئة بمراجعة ملف الكلية أعقبتها زيارات افتراضية للكلية من فريق المراجعين بالهيئة وجاء القرار بنجاح الكلية في تطبيق معايير الاعتماد.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة هبة سالم عميد كلية الصيدلة قامت بإهداء درع الكلية الي الدكتور منصور حسن، نظرا لدعمه المستمر الكلية ومجهوداته المتميزة وانجازاته الملموسة على مستوى الجامعة.