أوكرانيا: إصابة مبنى للصليب الأحمر في ماريوبول في قصف روسي

قالت مسؤولة أوكرانية، اليوم الأربعاء، إن مبنى للصليب الأحمر في مدينة ماريوبول تعرض للإصابة جراء قصف روسي، إذ حذر المسؤولون من وقوع كارثة إنسانية.

وحسب شبكة "إن دي تي في" الهندية، ذكرت أمينة المظالم الأوكرانية لحقوق الإنسان لودميلا دينيسوفا، في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "في ماريوبول، استهدفت القوات مبنى تابعًا للجنة الدولية للصليب الأحمر"، مضيفة أن المبنى استُهدف بغارات جوية وبالمدفعية.

ولم تحدد دينيسوفا موعد الضربات، قائلة إنه لا يوجد تأكيد حتى الآن ما إذا كان أي شخص قد قتل أو أصيب في الهجوم.

وكان محافظ تشيرنيهيف الأوكرانية، فياتشيسلاف تشاوس، قال اليوم الأربعاء، إنه لا يرى توقفًا في الهجمات الروسية حيث استهدفت القذائف المدينة المحاصرة ليل أمس، وذلك بعد ساعات من إعلان الكرملين أنه سيوقف الهجمات هناك وفي كييف احتراما لمحادثات السلام الجارية.

وقال أتروشينكو، في رسالة فيديو عبر "تليجرام" منددا بوعود روسيا، إن الروس كذبوا واستمروا في مهاجمة المدينة المحاصرة، والتي تبعد أقل من 100 ميل شمال العاصمة.

وتقدر السلطات في تشيرنيهيف أن حوالي 400 شخص لقوا حتفهم منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، ويعيش المدنيون الآن بدون كهرباء أو غاز أو ماء.

وأوضح أتروشينكو: "كانت الليلة كما توقعنا، أن كل ما وعدت به روسيا هو كذبة من البداية حتى النهاية، ولهذا السبب تعرضنا لقصف خطير في الليل".

وتابع: "لقد كان الروس يحاولون تدمير كل الوسائل الممكنة لعبور نهر ديسنا باتجاه كييف".

