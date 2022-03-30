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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأمريكي يحصل على جرعة رابعة من لقاح كورونا

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعلن البيت الأبيض حصول الرئيس الأمريكي جو بايدن على الجرعة الرابعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا، اليوم الأربعاء.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من قيام مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية بتوسيع الحصول على جرعة معززة ثانية من لقاح كورونا للأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكبر بالإضافة إلى بعض من يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وأضاف البيت الأبيض أنه من المقرر أن يكشف بايدن اليوم الأربعاء عن موقع تابع للحكومة مصمم ليكون "متجرًا شاملاً" لموارد كورونا، بما في ذلك اللقاحات والاختبارات والأقنعة.

وحصل بايدن، الذي حصل على جرعة معززة من لقاح فايزر في سبتمبر الماضي، على جرعة رابعة من لقاح فايزر.

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