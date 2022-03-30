بحضور مدبولي.. وزيرة التخطيط وعصام بن سعيد يوقعان اتفاقية للاستثمار في مصر

وقّع وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، الدكتور عصام بن سعيد، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، اليوم (الأربعاء)، اتفاقية بشأن قيام صندوق الاستثمارات العامة بالاستثمار في مصر، وذلك بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.



ويأتي التوقيع على الاتفاقية تكليلاً للاجتماعات التي عُقدت بين المملكة ومصر، للتعجيل بإنهاء الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وذلك في إطار رغبة البلدين في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، استنادًا إلى توجيهات قيادتي البلدين في هذا الصدد بحسب ماذكرت وسائل إعلام سعودية .

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التبادل التجاري بين المملكة ومصر، والإسهام في توسيع أنشطة البلدين واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي.