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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب وزير التعليم يكرم وكيل كفر الشيخ والطلاب المتفوقين

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ والطلاب المتفوقين

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بما حققه طلاب مدارس كفر الشيخ بالفوز بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية.


كرم الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بحضور الدكتورة راندة شاهين، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بتوجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.


كما تكريم طالبات وطلاب مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ  الحاصلات على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى مسابقة خاصة البيولوجيا التخليقية .

كما تم تكريم مصطفى مرعى، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وائل لطفى، مدير عام التعليم الثانوى، وماجد فكرى، مدير مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ، والدكتورة حسنة مالك الشيخ، الأخصائية الاجتماعية بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ.


والطلاب الفائزين فى مسابقة خاصة البيولوجيا التخليقية وهم الطالبتان نهاد بهجت عيسى وآية رمضان الطبجى، لحصولهما على المركز الأول فى المجال الطبى فى مسابقة البيولوجيا التخليقية، وتكريم الطلاب محمد أحمد خليل، وعمر عبد الناصر على، ومحمد ياسر الديب، ومروان عمرو كمال، ومصطفى احمد مصطفى، لحصولهما على المركز الثانى فى مجال البيئة فى مسابقة البيولوجيا التخليقية، و الطالبات إسراء خالد بلتاجى ولجين مجدى الوكيل وفيبي جورج سمير عن مشاركتهما بأحد الأبحاث فى مسابقة البيولوجيا التخليقية.


كما تم تكريم سحر حسنى منصور، مديرة مدرسة على عبد الشكور للغات بكفر الشيخ ، والدكتورة هبة يوسف أحمد، الإخصائية الاجتماعية بمدرسة على عبد الشكور للغات بكفر الشيخ وعدد من الطالبات نوران خالد جمال وحبيبة محمد عطوة ومريم محمد عطوة، والطالب عمر تامر راغب، بمدرسة شهيد السلام الثانوية بكفر الشيخ.

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