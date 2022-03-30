اتبعيها فورا.. طرق تخفف آلام البطن أثناء الحمل

تعاني الكثير من الحوامل آلامًا فى البطن والبعض يتخوف كثيرا وينتابه القلق على الجنين، حيث تؤدي بعض التغييرات الجسدية والهرمونية أثناء الحمل إلى آلام في البطن، وتتسأل الحامل دائما كيف يمكن تخفيف آلام البطن أثناء الحمل، ونقدم إليك بعض الحيل لهذا الأمر ، بحسب ما نشره موقع هيلثي .

كيفية تخفيف آلام البطن أثناء الحمل؟

يمكنك تجربة النصائح التالية للتخفيف من آلام البطن الناتجة عن الأسباب الشائعة.

تناولي وجبات صغيرة ومتكررة.

شرب الكثير من السوائل تجنب تناول الكحوليات والمشروبات المحتوية على الكافيين والمشروبات الغازية والعالية السكر.

تناولي نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف.

استريحي جيدًا وتجنب القيام بالمهام الشاقة .

مارسي الرياضة بانتظام لأنها قد تساعد في إطلاق الغازات قومي بأداء التمارين الآمنة للحمل فقط.

متى تتصل بالطبيب؟



تتطلب آلام البطن أثناء الحمل استدعاء الطبيب إذا ظهرت العلامات التالية.

أي ألم أو نزيف خلال الثلث الأول والثالث من الحمل

تراكم الماء أو تورم اليدين أو الوجه أو القدمين (وذمة)

ألم شديد مع نزيف مهبلي أو بدونه

مشاكل في الرؤية؛ الحساسية للضوء ، عدم وضوح الرؤية

حمى أو قشعريرة أو صداع أو غثيان أو قيء

ألم أثناء التبول أو رائحة كريهة في البول

تقلصات متكررة وموقوتة بشكل متساوٍ والتي تبدو تقدمية.

قد لا تكون جميع الآلام أثناء الحمل مُدعاة للقلق، ومع ذلك، فمن الأفضل معرفة العوامل المتعددة التي قد تؤثر على سلامتك وسلامة طفلك، فإذا كنت قلقًا بشأن الألم ، فلا يضر الاتصال بالطبيب ومن المحتمل أن تكون تقلصات الحمل هذه طبيعية، ووقتها ستشعرين بتحسن سريع.