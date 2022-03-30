عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد صيدلة حلوان: استمرار الأنشطة الطلابية وتنظيم دورات رمضانية خلال الشهر الكريم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أيام قليلة تفصلنا عن استقبال شهر رمضان، وكشف عدد من كليات جامعة حلوان عن مواعيد المحاضرات وخطة سير الدراسة خلال الشهر الكريم، حيث من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان يوم السبت المقبل الموافق 2 أبريل، وأكدت الجامعة على استمرار خطة الأنشطة الطلابية.

 

تعد الأنشطة الطلابية التنظيمات الشرعية التي تعبر عن آراء الطلاب وطموحاتهم بالجامعات والكليات والمعاهد، ويمارسون من خلالها كافة الأنشطة الطلابية في إطار التقاليد والقيم الجامعية الأصيلة وهي التي ترعى مصالحهم وتقوم على تنظيم النشاط الطلابي وكفالة ممارسته وتمثيل الطلاب أمام الجهات المعنية.

 

وصرح الدكتور الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان، أن الكلية  تحرص على تنظيم جميع الأنشطة الطلابية بكافة أشكالها، خاصة الرياضية، في إطار توسيع خريطة الأنشطة الطلابية التي تساهم في بناء جسد سليم معافى لما لها من فوائد رياضية وصحية وترويحية وذهنية.

كلية الآداب بحلوان: اليوم الدراسي ينتهي الساعة الثالثة ونصف عصرا خلال رمضان

وأكد الدكتور سرور أن خطة الأنشطة الطلابية لن تتوقف خلال شهر رمضان، وأنها سوف تكون مستمر فسوف يتم تنظم دورة رمضان لكرة القدم، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتورة سحر عبد المحسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

وأوضح أن الأنشطة الرياضية بجانب مساهمتها فى بناء جسد سليم معافى، فهي أيضا تلعب دورا كبيرا فى بجانب الترويح عن الطلاب وزرع روح التنافسية الشريفة بينهم، وان كل هذا يأتي فى إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية.

 

كشف عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان عن فاعليات الدورة الرمضانية فقال إن فعاليات الدورة تقام  في الأسبوع الثاني والثالث من رمضان نهاراً بنظام خروج المغلوب بمشاركة كلاً من فريق أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وفريق العاملين بالكلية والفرق الطلابية ويتكون كل فريق من ٦ أفراد.

 

جدير بالذكر تنظم كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ندوة بعنوان:(مكافحة الإرهاب والتطرف الفكري في ظل الجمهورية الجديدة) ، ويأتى ذلك الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان؛ الدكتور محسن السيد عميد كلية التربية الموسيقية حلوان، بقيادة الدكتورة ابتسام مكرم وكيل الكلية لخدمة المجتمع.

 

وتأتى الندوة من منطلق اهتمام الجامعة بتنمية الوعي وتعميق الانتماء لدى الطلاب، والتعريف بمخاطر الإرهاب والتطرف الفكري على الفرد والمجتمع ، وتعريفهم بطرق مواجهته.

 

وتقام الندوة فى يوم  يوم الأربعاء  الموافق٣٠/ ٣/ ٢٠٢٢ فى تمام الساعة الثانية عشر بمسرح الكلية، ودعت الكلية جميع الطلاب بأهمية الحضور.

حلوان كلية الصيدلة جامعة حلوان الانشطة الطلابية دورة رمضان لكرة القدم الدورة الرمضانية اخبار التعليم Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وديعة السعودية.. تراجع جماعي لـ أسعار الدولار في مصر بكافة البنوك

أفضل جيل.. محمد صلاح: الجميع قدم أقصي ما عنده

طلبات ابنها كثيرة.. نص شهادة مدير مكتب هالة زايد في رشوة الصحة

مصدر بـ فودافون يوضح موقف بعض المشاكل فى الخدمة

بسبب الكلاب.. السلطات الأمريكية تصدر تحذيرا عاجلا من فيروس جديد مُعدٍ

شطة يكشف العقوبات المنتظرة على السنغال عقب أحداث مباراة مصر

استعدادا لعرضه في رمضان.. طرح برومو مسلسل الاختيار ٣ |شاهد

تفاصيل برنامج رامز جلال وقائمة الضحايا من أهل الفن والرياضة.. خاص بالصور

ترشيحاتنا

هل ينخفض سعر الدولار والسلع بعد وديعة السعودية لمصر؟.. خطة النواب تجيب

الرئيس السيسي وزيلينسكي يتباحثان هاتفيًا مستجدات الأزمة الأوكرانية

تجاوزت 1340 دولارا.. ارتفاع كبير في أسعار الغاز بـ أوروبا

التنمية المحلية: سوبر ماركت محطات البنزين لا ينطبق عليه مواعيد الغلق |فيديو

مسجلا 113.45 دولار.. ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت الأمريكي

في مجلس النواب وبحضور النقابة.. وزير الصحة: قرار تكليف الأطباء يصدر قريبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

رئيس الوزراء :تضافر جهود الدولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة وعروض مميزة للمواطنين

السيدة انتصار السيسي: تحية فخر للهلال الأحمر وإسهاماته الفعالة مع أجهزة الدولة

انتهاء تصوير فيلم فضل ونعمة لـ هند صبري وماجد الكدواني.. صور

فيديو

هل يتسبب الليزر في إعادة مباراة مصر والسنغال؟.. فيديوجراف

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

التعليم تنفي تطبيق نظام التحسين بـ الثانوية العامة 2022 .. فيديوجراف

أكثر من 35 عملا دراميا.. أبرز مسلسلات رمضان لعام 2022.. تعرف عليها

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ