عميد صيدلة حلوان: استمرار الأنشطة الطلابية وتنظيم دورات رمضانية خلال الشهر الكريم

أيام قليلة تفصلنا عن استقبال شهر رمضان، وكشف عدد من كليات جامعة حلوان عن مواعيد المحاضرات وخطة سير الدراسة خلال الشهر الكريم، حيث من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان يوم السبت المقبل الموافق 2 أبريل، وأكدت الجامعة على استمرار خطة الأنشطة الطلابية.

تعد الأنشطة الطلابية التنظيمات الشرعية التي تعبر عن آراء الطلاب وطموحاتهم بالجامعات والكليات والمعاهد، ويمارسون من خلالها كافة الأنشطة الطلابية في إطار التقاليد والقيم الجامعية الأصيلة وهي التي ترعى مصالحهم وتقوم على تنظيم النشاط الطلابي وكفالة ممارسته وتمثيل الطلاب أمام الجهات المعنية.

وصرح الدكتور الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان، أن الكلية تحرص على تنظيم جميع الأنشطة الطلابية بكافة أشكالها، خاصة الرياضية، في إطار توسيع خريطة الأنشطة الطلابية التي تساهم في بناء جسد سليم معافى لما لها من فوائد رياضية وصحية وترويحية وذهنية.

وأكد الدكتور سرور أن خطة الأنشطة الطلابية لن تتوقف خلال شهر رمضان، وأنها سوف تكون مستمر فسوف يتم تنظم دورة رمضان لكرة القدم، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتورة سحر عبد المحسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح أن الأنشطة الرياضية بجانب مساهمتها فى بناء جسد سليم معافى، فهي أيضا تلعب دورا كبيرا فى بجانب الترويح عن الطلاب وزرع روح التنافسية الشريفة بينهم، وان كل هذا يأتي فى إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية.

كشف عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان عن فاعليات الدورة الرمضانية فقال إن فعاليات الدورة تقام في الأسبوع الثاني والثالث من رمضان نهاراً بنظام خروج المغلوب بمشاركة كلاً من فريق أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وفريق العاملين بالكلية والفرق الطلابية ويتكون كل فريق من ٦ أفراد.

جدير بالذكر تنظم كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ندوة بعنوان:(مكافحة الإرهاب والتطرف الفكري في ظل الجمهورية الجديدة) ، ويأتى ذلك الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان؛ الدكتور محسن السيد عميد كلية التربية الموسيقية حلوان، بقيادة الدكتورة ابتسام مكرم وكيل الكلية لخدمة المجتمع.

وتأتى الندوة من منطلق اهتمام الجامعة بتنمية الوعي وتعميق الانتماء لدى الطلاب، والتعريف بمخاطر الإرهاب والتطرف الفكري على الفرد والمجتمع ، وتعريفهم بطرق مواجهته.

وتقام الندوة فى يوم يوم الأربعاء الموافق٣٠/ ٣/ ٢٠٢٢ فى تمام الساعة الثانية عشر بمسرح الكلية، ودعت الكلية جميع الطلاب بأهمية الحضور.