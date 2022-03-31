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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب أوكرانيا.. فرنسا تعفي مدير مخابراتها العسكرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعفي مدير المخابرات العسكرية الفرنسية الجنرال إريك فيدو، من منصبه، على خلفية ما اعتُبر تقصيرا في ما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب ما نقلت وكالة ”فرانس برس“ من مصادر عسكرية وأخرى مطلعة على الملف.

وأكد مصدر عسكري أن مدير المخابرات العسكرية (دي آر إم) سيغادر منصبه فورا، مؤكدا بذلك معلومة أوردها موقع ”لوبينيون“، الذي نقل عن مصدر في وزارة الجيوش قوله إن الدافع لهذه الإقالة هو ”عدم كفاية الإحاطات“ و“ضعف التمكن من الملفات“.

وقال المصدر العسكري إن المخابرات العسكرية كانت في مرمى قيادة الجيش منذ بدء غزو روسيا لأوكرانيا.

وبحسب مصدر عسكري آخر، فإن خبر إعفاء الضابط الكبير انتشر منذ أيام داخل الجيش، لكن سرى حديث عن منحه منصبا آخر، وهو ما لم يحصل في نهاية المطاف.

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من جانبه، أكد مصدر قريب من الملف أنه ”لا يمكننا نسب هذا التغيير للوضع الأوكراني فقط، إنها أيضا مسألة إعادة تنظيم للجهاز“.

وعُين الجنرال فيدو في المنصب في الصيف الماضي قادما من قيادة العمليات الخاصة، لكن تعيينه أحدث ضجة داخل المجتمع العسكري لأن البعض اعتبر أنه تم في إطار عملية تدوير مناصب بين جنرالات.

وفي مطلع مارس الجاري، بعيد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، أقر رئيس أركان الجيش الجنرال تييري بوركار، لصحيفة ”لوموند“، بوجود اختلافات في التحليل بين الفرنسيين والأمريكيين بشأن مسألة الغزو المحتمل لأوكرانيا.

وقال بوركار يومها إن ”الأمريكيين قالوا إن الروس سيهاجمون، لقد كانوا على حق. على العكس من ذلك، اعتقدت أجهزتنا أن غزو أوكرانيا ستكون له تكلفة باهظة وأن الروس لديهم خيارات أخرى“ لإسقاط الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وقالت ”فرانس برس“: ”في الواقع، حصل الأمريكيون على معلومات استخبارية موثوق بها بشدة حول الاستعدادات الروسية وقرروا قبل أسابيع عدة من بدء الغزو نشر جزء منها في محاولة منهم للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين“.

 

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