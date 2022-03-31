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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تبقي على تسهيلات رمضان‎‎ تجنبا للتصعيد

إسرائيل تبقي على
إسرائيل تبقي على تسهيلات رمضان‎‎ تجنبا للتصعيد

قالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية قرر عدم إلغاء التسهيلات التي تقرر منحها للفلسطينيين خلال شهر رمضان.

وأضافت أن "الأجهزة الأمنية أوصت بالإبقاء على هذه التسهيلات تجنبا لحصول تصعيد آخر".


وشهدت إسرائيل على مدار أسبوع 3 عمليات في مدن بئر السبع والخضيرة وبني براك أسفرت عن مقتل 11 إسرائيليا.

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وأشارت هيئة البث الإسرائيلي إلى أنه "سيسمح للرجال فوق سن الستين والنساء من سكان الصفة الغربية بدخول الحرم القدسي الشريف بدون قيود، أما الرجال البالغ أعمارهم من 45 إلى 60 عاما فسيضطرون إلى تلقي تصاريح خاصة"

ولا توجد إشارات بالسماح لسكان غزة بالوصول إلى المسجد.

من جهة ثانية، قالت الهيئة العامة للبث إنه "الشرطة ستنشر حوالي 3 آلاف من أفرادها في القدس في أيام الجمعة خلال شهر رمضان المبارك".

وكل عام يصل مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان.

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