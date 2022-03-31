إسرائيل: محاولة طعن في جوش عتصيون وتحييد المنفذ

أفادت وسائل إعلامية عبرية، بوقوع حادث طعن، اليوم الخميس، عند مستوطنة جوش عتصيون جنوب بيت لحم.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن "حادث طعن وقع قرب العازار في جوش عتصيون، وتم نقل شاب يبلغ من العمر 28 عاما إلى مستشفى شعاري تسيديك في حالة متوسطة إلى شديدة بعد طعنه وتحييد المشتبه به".

وبحسب خدمة طوارئ "إنقاذ بلا حدود"، طعن فلسطيني شخصًا في حافلة قرب مستوطنة نيفي دانيا، وتم تحييده.

يأتي ذلك بالتزامن مع اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مدينة ومخيم جنين.

وأفادت وكالة "معًا" الفلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد 3 فلسطينيين من مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت الوزارة إلى وصول إصابات خطيرة وإصابة طفيفة الى مستشفى ابن سينا وإصابات بالرصاص الحي في الأطراف وصلت مستشفى جنين الحكومي برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامه جنين.