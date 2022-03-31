عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تكريم المتميزين في دورات غرفة الملابس وتعاون مع التجارة لتوفير مستلزمات الإنتاج

صدى البلد


 قام الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات بتوزيع شهادات التقدير علي عدد من العناصر المتميزة في الدورات التدريبية التي نظمتها الغرفة وشملت مجالات الإنتاج والجودة والتأهيل للتصدير والموارد البشرية واللوجستيك ومهارات التصدير والافراج الجمركي والتسجيل المسبق للشاحنات ومتابعة خطوط السير للملاحة وقد شارك فيها 148 متدرب من 50مصنع ملابس في محافظات القاهرة الكبري والاسكندرية ومن المخطط استهداف تنظيم دورات لمصانع القطاع في مدن القناة والمحلة الكبري خلال الشهور القادمة . 

وصرح محمد عبد السلام بان الغرفة حرصة علي تطوير مهارات العاملين بالقطاع ورفع كفاءتهم بالاستعانة باكفأ المدربين المتخصصين بالقطاع كما نقوم بتنفيذ تدريبات لتطوير صناعة الملابس الجاهزة بمصر من خلال الخبراء الدوليين والمحليين وطبقا لاحتياجات كل شركة ومتطلبات الصناعة. بالإضافة الي توفير منح دراسية بمصانع الملابس في الخارج بالتنسيق مع الهيئات العالمية لنقل الخبرات الدولية الي المصانع المصرية. 

وأضاف بان مصانع الملابس رغم التحديات الكبيرة التي نعيشه الأن تستمر في الإنتاج والحفاظ علي العمالة ورفع قدراتهم المادية والفنية مشيدا في الوقت نفسه بتعاون كافة الجهات الحكومية لتذليل العقبات التي تواجه القطاع وكان اخرها قيام وزارة التجارة بالاستجابة لمطالب المصانع باستثناء بعض مدخلات الإنتاج المهمة لصناعة الملابس الجاهزة مثل الحابكات المنزلقة "السوست" من قرار 43 لسنة 2016، وهو ما يساهم في توافر مدخلات الإنتاج واستقرار العملية التصنيعية، وزيادة الإنتاجية للوفاء باحتياجات السوقين المحلي والخارجي.

وأشاد محمد عبد السلام، بخطة الوزارة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة الوطنية، مشيرا الي اعلان وزارة الصناعة عن قائمة ب 83 فرصة استثمارية مؤكدة لمنتجات صناعية يمكن البدء فى تصنيعها محلياً بدلا من استيرادها من الخارج، الامر الذى يسهم في تقليل فاتورة الواردات

واكد رئيس الغرفة باننا نتابع علي مدارالساعة سير العملية الإنتاجية داخل القطاع ونقوم بعرض كافة المطالب والمقترحات علي جميع الجهات ونجد استجابة واسعه سواء من الحكومة او من أصحاب المصانع .

الدورات التدريبية شركة الجهات الحكومية القيمة المضافة الصناعة الوطنية الموارد البشرية غرفة صناعة الملابس الجاهزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تحدث معجزة؟.. شوبير: مباراة مصر والسنغال تعاد في حالة واحدة

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية

إنقلاب أتوبيس مدرسة على محور جوزيف تيتو في القاهرة دون ضحايا.. فيديو وصور

أسعار الدولار اليوم الخميس 31 مارس 2022 فى البنوك المصرية

مهند لاشين يوافق على الانضمام إلى الزمالك.. تفاصيل

الجرام يلامس الألف جنيه| أسعار الذهب اليوم الخميس 31-3-2022

الفيفا يناقش طلب إعادة مباراة مصر والسنغال مع اتحاد الكرة .. اليوم

العمر مش مضمون.. شاب بورسعيدي يتوقع وفاته قبلها بشهور: ادعولي ومتدفنونيش بالليل

ترشيحاتنا

بكين تفرض قيودا على تأشيرات دخول مسئولين أمريكيين

منتخب مصر يتقدم في التصنيف العالمي لـ الفيفا وتراجع لـ السنغال

مستجدات سد النهضة ومصير الملء الثالث.. الإنشاءات الكبيرة صعبة نظريا وهندسيا

تحذيرات قوية .. هذه المناطق تتأثر بعاصفة شمسية قوية ستضرب الأرض |فيديوجراف

السفير المصري في بودابست يلتقي أمين عام البرلمان المجري

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 18 سفيرًا جديدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانة وبلوجر شهيرة تعثر على عمل سفلي باسمها في المقابر .. تفاصيل

حقيبة مشتبه بها داخل صالة مطار مرسى مطروح| تجربة طوارئ

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

رئيس الوزراء :تضافر جهود الدولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة وعروض مميزة للمواطنين

فيديو

البلوجر سلمى عبد العظيم تعثر على «عمل سفلي» باسمها في المقابر.. فيديوجراف

سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه "فيديوجراف"

الجمعة.. كويكب ضخم في طريقه لـ الأرض.. فيديوجراف

هل يتسبب الليزر في إعادة مباراة مصر والسنغال؟.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ