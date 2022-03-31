تكريم المتميزين في دورات غرفة الملابس وتعاون مع التجارة لتوفير مستلزمات الإنتاج



قام الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات بتوزيع شهادات التقدير علي عدد من العناصر المتميزة في الدورات التدريبية التي نظمتها الغرفة وشملت مجالات الإنتاج والجودة والتأهيل للتصدير والموارد البشرية واللوجستيك ومهارات التصدير والافراج الجمركي والتسجيل المسبق للشاحنات ومتابعة خطوط السير للملاحة وقد شارك فيها 148 متدرب من 50مصنع ملابس في محافظات القاهرة الكبري والاسكندرية ومن المخطط استهداف تنظيم دورات لمصانع القطاع في مدن القناة والمحلة الكبري خلال الشهور القادمة .

وصرح محمد عبد السلام بان الغرفة حرصة علي تطوير مهارات العاملين بالقطاع ورفع كفاءتهم بالاستعانة باكفأ المدربين المتخصصين بالقطاع كما نقوم بتنفيذ تدريبات لتطوير صناعة الملابس الجاهزة بمصر من خلال الخبراء الدوليين والمحليين وطبقا لاحتياجات كل شركة ومتطلبات الصناعة. بالإضافة الي توفير منح دراسية بمصانع الملابس في الخارج بالتنسيق مع الهيئات العالمية لنقل الخبرات الدولية الي المصانع المصرية.

وأضاف بان مصانع الملابس رغم التحديات الكبيرة التي نعيشه الأن تستمر في الإنتاج والحفاظ علي العمالة ورفع قدراتهم المادية والفنية مشيدا في الوقت نفسه بتعاون كافة الجهات الحكومية لتذليل العقبات التي تواجه القطاع وكان اخرها قيام وزارة التجارة بالاستجابة لمطالب المصانع باستثناء بعض مدخلات الإنتاج المهمة لصناعة الملابس الجاهزة مثل الحابكات المنزلقة "السوست" من قرار 43 لسنة 2016، وهو ما يساهم في توافر مدخلات الإنتاج واستقرار العملية التصنيعية، وزيادة الإنتاجية للوفاء باحتياجات السوقين المحلي والخارجي.

وأشاد محمد عبد السلام، بخطة الوزارة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة الوطنية، مشيرا الي اعلان وزارة الصناعة عن قائمة ب 83 فرصة استثمارية مؤكدة لمنتجات صناعية يمكن البدء فى تصنيعها محلياً بدلا من استيرادها من الخارج، الامر الذى يسهم في تقليل فاتورة الواردات

واكد رئيس الغرفة باننا نتابع علي مدارالساعة سير العملية الإنتاجية داخل القطاع ونقوم بعرض كافة المطالب والمقترحات علي جميع الجهات ونجد استجابة واسعه سواء من الحكومة او من أصحاب المصانع .