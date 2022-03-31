فرنسا: تواصل العقوبات على روسيا حال استمرار عملياتها في أوكرانيا

أكدت الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، أن العقوبات على روسيا ستتواصل طالما تواصل عملياتها في أوكرانيا.

وقالت خارجية فرنسا إن الوزير جان إيف لودريان بحث مع نظيره الأوكراني، دميترو كوليبا، الأوضاع الإنسانية الصعبة بأوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مكتب الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي، أن الدول الأعضاء في الكتلة وافقت على حزمة رابعة من العقوبات ضد روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن إلغاء وضع روسيا التجاري "للدولة الأكثر تفضيلا" سيكون جزءًا من الحزمة، وهي خطوة قد تفتح الباب أمام الكتلة التي تحظر أو تفرض رسومًا عقابية على السلع الروسية وتضع روسيا على نفس المستوى مع كوريا الشمالية أو إيران.

وقال دبلوماسيون إن العقوبات ستشمل فرض حظر على استيراد الصلب والحديد الروسي، وحظر تصدير السلع الكمالية بما في ذلك السيارات التي تزيد قيمتها على 50 ألف يورو (55 ألف دولار)، وحظر الاستثمار في شركات النفط وقطاع الطاقة.

وقال دبلوماسيون إن رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي لكرة القدم ، و 14 شخصًا آخر سيُضافون أيضًا إلى قائمة الاتحاد الأوروبي لأصحاب القلة الخاضعين للعقوبات.

وقد فرضت بريطانيا بالفعل عقوبات على أبراموفيتش الأسبوع الماضي ، مع تجميد الأصول وحظر السفر. قدرت مجلة فوربس صافي ثروة أبراموفيتش مؤخرًا بنحو 7.2 مليار دولار.